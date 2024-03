El efecto Chicharito Hernández se siente en todos los niveles dentro del Club Deportivo Guadalajara. Por más que sus detractores se empeñen en querer demeritar su fichaje, su llegada a Chivas ha fortalecido los lazos y fomentado el compañerismo, ademas de ser un guía y referente para los jóvenes.

El exdelantero del Manchester United y Real Madrid es una voz de mando en Verde Valle. El máximo romperredes de la Selección Mexicana de Futbol aconseja y opina sobre lo que cree que sus compañeros pueden mejorar con esa autoridad que le da su envidiable recorrido por el Viejo Continente.

¿Qué dijo Pollo Briseño sobre Chicharito Hernández?

“Chícharo es espectacular como persona. Sabes que te aporta muchísimo, siempre está hablando, expresa lo que dice. Se me viene a la mente con lo que me comentó. ‘Pollo tienes el tiempo para dar el pase y no lo haces’. Nos llena que la gente nos motive, lo que genera Chicharito nos motiva”, aseguró Pollo Briseño en entrevista en W Radio.

Antonio Briseño es uno de los líderes del vestidor del club rojiblanco. Mucho se le ha criticado la excesiva intensidad que pone en cada jugada al parecer exagerado, pero esa misma actitud lo ha llevado a ser titular en el esquema de Fernando Gago y ha generado buena química con Hernández Balcázar por el bien del equipo, sobre todo en la víspera de los compromisos ante Cruz Azul y los tres clásicos frente al América.

Briseño se inspira en exjugador del Real Madrid

“Es un equipo que tiene mucha intensidad, que puede reflejar presión. Nadie se queda parado, llega el portero y siguen presionando. Sabemos que con mucha intensidad nos van a tratar de presionar, entonces ya sabemos o ya tenemos el plan de partido para un rival con esas características”, aseguró el defensor de paso por el Freirense de Portugal.

Briseño compartió que ha seguido de cerca videos de jugadores con su tipo de juego aéreo con tal de aprenderles y exprimir al máximo su técnica. Particularmente, de un exdefensor del Real Madrid.

“Me puse a trabajar los remates, pero más allá de trabajar eso, me puse a mejorar en los videos, me puse en contacto con un chavo español para analizar, vi a Sergio Ramos, vi los movimientos de Sergio Ramos y yo igualarlos. Es un trabajo que llevo desde hace bastante tiempo”, puntualizó.