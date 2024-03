Chivas se alista para enfrentar a Cruz Azul por la jornada diez del Clausura 2024 en el Estadio Azteca. Este se juego será el primero de una agenda caliente que tendrá el Rebaño Sagrado en marzo con tres Clásicos Nacionales y enfrentamientos ante grandes protagonistas del torneo.

Por otra parte, previo al juego contra la Máquina, Gonzalo Piovi habló en conferencia de prensa y dejó recado al Guadalajara. Fernando Gago recibió grandes noticias previo al primer choque contra América y esta sería la suma que estaría dispuesto a pagar Rayados de Monterrey por Jesús Orozco Chiquete.

Gonzalo Piovi advierte a Chivas

Chivas y Cruz Azul vuelven a enfrentarse a nivel nacional. En esta ocasión hay mucha expectativa porque los dos equipos siempre piensan en la portería rival. Por otra parte, ayer Gonzalo Piovi habló del encuentro y dejó advertencia al conjunto Rojiblanco. “El equipo está bien, después de una derrota a todos nos dolió, pero el equipo está bien de ánimo y convencido de lo que viene demostrando, eso es muy importante, esperamos hacer un buen partido contra Chivas y poder volver al triunfo nuevamente”, expresó el argentino.

Fernando Gago recibe grandes noticias previo a Chivas vs. Cruz Azul

El entrenador del Guadalajara tendrá su primera gran prueba de fuego en el banquillo Rojiblanco cuando tenga una agenda caliente en el mes de marzo. Por otra parte, en el anteúltimo entrenamiento en Verde Valle el argentino recibió grandes noticias ya que pudo entrenar con todo el equipo, salvo con Gilberto Sepúlveda y Carlos Cisneros que se encuentran lesionados

Rayados dispuesto a pagar millones por Jesús Orozco Chiquete

Rayados quiere a Chiquete Orozco. (Foto: Imago7)

En la defensa de Chivas uno de los jugadores que se destaca por nivel y funciones es Jesús Orozco Chiquete. Se sabe que hace tiempo el defensa es pretendido por Rayados de Monterrey y en las últimas horas se supo el millonario número que están dispuesto a pagar por él. Según lo informado por Multimedio Deportes la Pandilla está dispuesta a desembolsar seis millones de euros por el zaguero. ¿Acepta Amaury Vergara?

Pollo Briseño habló de Chicharito Hernández.

Como se sabe, Chicharito Hernández ha sido la gran incorporación en el mercado mexicano y el Pollo Briseño confirmó lo que todo el Rebaño Sagrado esperaba del atacante en el equipo. “Chícharo es espectacular como persona. Sabes que te aporta muchísimo, siempre está hablando, expresa lo que dice. Se me viene a la mente lo que me comentó. ‘Pollo tienes el tiempo para dar el pase y no lo haces’. Nos llena que la gente nos motive, lo que genera Chicharito nos motiva”, aseguró Pollo Briseño en entrevista en W Radio.

Por otro lado, el defensa habló de Uriel Antuna, quien en el día de ayer pidió disculpas al Rebaño por su polémico festejo. “Uriel Antuna alrededor de su carrera ha crecido bastante, buenas palabras, estuvo con nosotros (Chivas) y es un tipo al cual lo estimo mucho”, cerró.