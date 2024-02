Un hecho inusual se dio en la transmisión del encuentro que disputaron el pasado sábado las Chivas de Guadalajara y los Pumas de la UNAM. El Rebaño se quedó con una importante victoria por 3-1, que además contó con el regreso oficial del hijo pródigo, Javier Hernández, tras una formidable carrera en el exterior.

El Rebaño y los universitarios se enfrentaron por la Jornada 8 del Clausura 2024, la cual contó además con otro duelo muy interesante, como el que protagonizaron América y Cruz Azul. Dicho encuentro se disputó horas después al del Estadio Akron, donde la afición rojiblanca recibió una gran alegría por la victoria de su equipo.

No obstante, aquellos que no pudieron asistir al Akron para presenciar el partido en persona, se llevaron una decepción con la emisora del encuentro. Chivas vs. Pumas fue a través de la pantalla de TUDN, pero tal parece que la doble jornada de clásicos en cuestión de horas sobrepasó a la señal, que no tuvo demasiado tacto en pleno juego del Rebaño.

La afición estalló tras lo sucedido en el gol de Cade Cowell

Luego de una primera mitad pareja, Chivas salió con todo al complemento y logró ponerse en ventaja ante Pumas. Un gran desborde de Alan Mozo terminó con el mexicoamericano Cade Cowell enviando el balón a portería para decretar el 1-0 parcial. Sin embargo, quienes vieron el juego por TUDN no entendían lo sucedido, pues el gol se narró recién varios segundos más tarde.

A los 52 minutos, la pantalla de TUDN le dedicó un recuadro a su reportero Julio César Ibáñez, quien se encontraba en el Estadio Azteca para comentar lo que sería el duelo entre América y Cruz Azul. En ese mismo momento, se produjo el ataque rojiblanco que terminó con el posterior gol de Cowell a Pumas.

El narrador Raúl Pérez recién pudo comenzar a cantar el gol de Chivas unos segundos después de que el balón ingresara a portería. Por eso muchos aficionados cuestionados que la emisora no tuvo un buen criterio a la hora de dar lugar a su reportero ubicado en el Estadio Azteca.

El enojo no fue sólo por la narración del primer gol

La afición rojiblanca espera que TUDN revea su postura al manejar ciertas cuestiones, pues no se trata de un fallo técnico sino de cuestiones estratégicas que afectan al disfrute del partido. Así como la doble pantalla fue innecesaria en pleno partido de Chivas, muchos también se quejaron por la cantidad de publicidades durante los encuentros, como así también lo invasiva que algunas de estas resultan, obstaculizando la visión de lo que sucede sobre el campo.