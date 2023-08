Por la Jornada 4 del Apertura 2023, las Chivas de Guadalajara igualaron 1-1 en su visita a los Bravos de Juárez. Los locales contaron con un polémico penal a favor que le quitó al Rebaño la posibilidad de continuar con puntaje perfecto. Pese a esto, sigue como único líder de la Liga MX.

Los dirigidos por Veljko Paunovic mostraron una mejor imagen en comparación con lo visto en la Leagues Cup. Sin embargo, también faltó mayor peso ofensivo, ya que en el complemento Chivas casi no buscó el arco rival para sentenciar el encuentro.

En conferencia de prensa, Paunovic se mostró molesto por los fallos arbitrales en su contra: “Estamos muy molestos porque otras jugadas en las que hubo posibilidad, no digo que sean penalti, que puede ser que sí, pero que no se consideren y que esto sea la razón de perder dos puntos. Es muy lamentable y decepcionante, uno no siente que esto sea casualidad”.

A Chivas se le escapó el triunfo ante Juárez (Imago7)

Al margen de la actuación arbitral, Chivas estuvo más sólido en lo defensivo pero casi no inquietó en ataque. El gol llegó de una buena asociación entre Piojo Alvarado y Alexis Vega, pero al margen de eso, Chivas remató menos veces que su rival e incluso tuvo menos la tenencia del balón.

Paunovic advierte a la plantilla: “Ya sonó la campana”

El entrenador de Chivas también envió un mensaje de advertencia para la plantilla: “Ya sonó la campana en Leagues Cup, pero nadie sentirá lástima por nosotros. Hoy merecíamos ganar si no fuera por el penal. Esto nos dará más forma y competiremos mejor”, analizó en conferencia.