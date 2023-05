Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, cumple de forma religiosa con una superstición previo a cada partido de la Liguilla y le ha ido bien, por ende, la continuará este jueves de cara a la Gran Final de Ida del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX frente a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, pese a revelar que “no es que crea en cábalas, pero como dicen: por si acaso“.

El central del Rebaño Sagrado publicó esta semana un vídeo en sus historias de Instagram en el que le advierte a un familiar en casa que deje toda su indumentaria ordenada tal y como está, solo debe ser lavada y vuelta a organizar, todo esto por una creencia supersticiosa que lleva, para seguir elevando la ilusión de la afición rojiblanca en este Clausura 2023.

El Pollo Briseño, durante el Día de Medios en Monterrey previo al partido frente a Tigres UANL en el Estadio Universitario, platicó con la prensa nacional y obviamente fue cuestionado en varias ocasiones por la gorra que traía, más que llama la atención que esté firmada por jugadores y esta particular cábala.

El video que reveló la cábala del Pollo Briseño

¿Qué dijo Antonio Briseño de la cábala?

El central de Chivas cuestionado por la cábala, reveló a Claro Sports que “esta gorra siempre la uso, cuando no la he usado no nos ha ido tan bien y cuando la uso hemos conseguido buenos resultados, es de cábala. Una comida la dejé en la mesa, me fui, no la encontraba, le marqué al de seguridad que dónde estaba la gorra y me dice: ‘no, se la regalaron al capitán y la firmaron’, le dije: ‘quítesela’, la firmaron y es la que uso. Trato de usarla y seguimos, no es que crea en cábalas pero como dicen, por si acaso“.