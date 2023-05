Antonio Briseño, defensor del Club Deportivo Guadalajara, aprovechó este miércoles su intervención en el Día de Medios previo al partido del jueves frente a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, en el marco de la Gran Final de Ida del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, para revelar que “ser campeón con Chivas es mi mayor gran sueño y espero cumplirlo” y para poner de nuevo los pies en la tierra al advertir que “todavía no hemos ganado nada“.

El central del Rebaño Sagrado, con una pasantía por San Nicolás de los Garza, admitió que “siempre voy a estar muy agradecido con Tigres, directivos, institución que me abrieron las puertas, aquí conocí a mi esposa, aquí nació mi hija, tengo agradecimiento del club. Ahora estoy en Chivas y espero poder dar esa alegría que se pudo con Tigres en su momento ahora mi alegría mayor es con Chivas“.

El Pollo Briseño dio claves para que el Guadalajara pueda neutralizar a Tigres y no centrarse sólo en André-Pierre Gignac o en las individualidades, por lo que refirió que “el chiste es ganarle a Tigres, no en específico a jugadores, se ha trabajado como conjunto, André es un jugador impresionante, que ha metido goles en todas partes y es importante, igual (Sebastián) Córdova y (Luis) Quiñones, (Diego) Lainez, es un conjunto muy peligroso y tenemos qué poder defender o atacar, no se define por nombres o apellidos, se define por grupo“.

Antonio Briseño habla de la presión de una Final

El defensor del Guadalajara señaló que “Las dos instituciones quieren ser campeones. Ellos invirtieron muchísimo dinero para ser campeones y nosotros también, Chivas es de los más queridos de México y el equipo más grande, sí ustedes lo ven así como presión, yo se lo dejo a ustedes a donde quieren mandar la presión; pero en lo personal como jugador, no me puedo poner a pensar eso, yo me voy a enfocar en hacer un buen trabajo con mi equipo, tratar de fluir, hay cosas que no podemos controlar“.

Briseño agregó que “la presión existe en todos los ámbitos en todas las fases, los dos estamos para disfrutar este momento, en lo personal yo estoy disfrutando este momento, tratar de conseguir, esa victoria, ese campeonato, no veo presión para los demás, es disfrutar y dejar fluir, si te presionas no podrás conseguir lo que quieres“.

Antonio Briseño evita caer en el triunfalismo

El central de las Chivas recordó que “hay un dicho muy importante en el fútbol, una victoria o una derrota no te puede durar 24 horas. Conseguimos una victoria importante contra América y otra contra Atlas, que son dos Clásicos importantes uno en la ciudad y otro en el país. Creo que al final de cuentas no podemos, ni quedarnos atrás ni disfrutarlo mucho, darle la vuelta a la página, enfocarnos ahorita en la Final, no hemos ganado nada, no hemos conseguido el título que queremos, es lo que la afición quiere“.

El Pollo Briseño advirtió que Chivas: “es el equipo más importante de México, el más querido y creo que eso hace que todavía valga más (ser campeón), porque hay 40 millones de aficionados que están viendo, están apoyándonos y ser campeón con Chivas es mi mayor gran sueño y espero cumplirlo, estamos a un paso, pero con los pies en la tierra, no hemos ganado nada y que nos esperan 45 para igualar al local y otros 45 si los partimos así, y después la vuelta, pero sí enfocarnos en que tenemos roles importantes por hacer, que todavía no hemos conseguido nada“.