Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reconoció que se encuentra ante una oportunidad de oro para devolver la grandeza al club y colocarse nuevamente como colíder en títulos conquistados en la historia del futbol mexicano. Esto en la víspera de la Gran Final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El volante canterano del Rebaño Sagrado reconoció tal ocasión, durante su intervención en el Día de Medios previo al partido del jueves frente a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, en el marco de la Gran Final de Ida del Clausura 2023. ¿Qué más dijo el Nene?

El Nene Beltrán recordó que a comienzo del torneo, “nadie daba nada por este equipo y no digo que sea el mejor de México, pero sí somos un equipo con mucho talento y no podíamos demostrarlo. Ahora cada uno ha demostrado su talento y ha aportado al equipo cosas impresionantes y por eso estamos en esta instancia“.

El mediocampista de las Chivas, en cuanto a la experiencia de jugar en el Volcán, señaló que “es la afición de Tigres que está alentando, que está gritando, que no te deja escuchar, que tienes que estar más concentrado porque es un partido con mucha exigencia, mucha concentración, pero vengo de jugar un Clásico, el Azteca se siente impresionante y con Tigres será algo parecido“.

Beltrán confesó su emotivo: A muerte con Paunovic

El volante canterano reveló que “si no transmites eso dentro del campo al técnico y no se ve que mejore o que hubiera habido mejoría durante todo el torneo. No más no fui yo, que en ese momento de la emoción lo dije, pero todo el equipo se ha tirado de cabeza por él y él se ha tirado de cabeza por nosotros y es el que más confía en nosotros, el que más nos ha inyectado confianza y el que más nos quiere ver ganar y hacer historia, entonces, si nosotros no respondemos dentro del campo no merecemos estar aquí“.

Fernando Beltrán argumentó que “yo soy un tipo muy agradecido y con él (Veljko Paunovic) siempre he sido muy expresivo en esta parte. No se lo digo ahora que ganamos una semifinal, se lo dije desde el primer día, que pasara lo que pasara iba a estar a muerte con él, si me metía a jugar o no me metía a jugar, que no iba a tener una mala actitud mía nunca y que al final iba a tener la mejor versión mía y creo que hasta ahorita le he respondido y esta es la parte por la que se lo recordé, porque él nos ha hecho sentir que confía en todos nosotros más que nadie y esta parte de entregarnos dentro del campo para él, porque es para él todo el trabajo que nos ha metido, entonces, es decirle que todos estamos juntos y que todos queremos lo mismo“.

La misión de devolver a Chivas a lo alto

El Nene Beltrán fue consultado sobre la posibilidad de volver a poner al Guadalajara como el máximo ganador de México y advirtió que: “Sí, claro, porque para decir que Chivas es el más grande hay que darle títulos y ahorita, pues los títulos no nos han acompañado, entonces, nos toca afrontar esta oportunidad, ganarla y después tenemos que buscar poner a Chivas como el más grande, porque para nosotros es el más grande y así debe ser ser siempre, pero para eso hay que darle títulos“.