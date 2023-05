Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, como ha sido costumbre en su discurso evitó por completo cualquier ápice de triunfalismo y la noche de este miércoles advirtió que por esto tampoco considera “que somos inferiores” de cara a la Final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El entrenador del Rebaño Sagrado lanzó semejante advertencia, durante su motivadora intervención en el Día de Medios previo al partido del jueves frente a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, en el marco de la Gran Final de Ida del Clausura 2023. ¿Qué dijo el serbio?

Paunovic aprovechó la ocasión para “agradecer a toda la gente que nos ha ayudado a llegar hasta aquí (Gran Final) y tienes que saber que debes estar en tu mejor momento, el enfoque es el máximo y que ninguna distracción te lleve fuera del camino. Tener las cosas claras, muy simples y no pensar demasiado qué pasaría, sino vivir el momento y preparar la mente, los cuerpos de los jugadores luego del gran esfuerzo este torneo, estar fresquitos y dar la mejor versión de cada uno“

Paunovic está concentrado en la Final

El técnico de las Chivas señaló que “creo que primero entender que es una final, algo que no le toca jugar a muchos. Muchos de los jugadores van a jugar mañana y el domingo, y los entrenadores que vamos a estar ahí, a lo mejor ya no podemos repetirlo y es el momento que debes apreciar“. En cuanto a su triunfo sobre América, advirtió que “no me gusta hablar de los rivales y dentro de un grupo y esa experiencia y calidad, están todos ellos, pero lo importante es mirar lo que podemos hacer nosotros mismos y cómo nos preparamos a nosotros mismos para un rival fuerte“.

La misión de Veljko Paunovic en Chivas

El entrenador del Rebaño reconoció que devolver la grandeza del Guadalajara: “es a lo que aspiro. Me pasó ganar con Serbia Sub20 un Mundial, en nuestro país significó lo mismo que para Chivas ganar un campeonato, me sigue diciendo la gente, ‘me desperté a las 4 a ver la Final’, todavía hay emoción cuando me encuentro con aficionados y a raíz de ese momento dije que esa era mi misión en el futbol, quiero provocar emociones fuertes, hacer ganar a la gente que un momento ha perdido no la fe o la esperanza en un sentido, para mí era mi misión y lo he intentado, y aquí estamos a punto de lograrlo“.

Chivas vs. Tigres: ¿Quién es favorito?

Paunovic reveló que “nunca pensamos que somos favoritos pero tampoco pensamos que somos inferiores. Iremos con nuestra manera de afrontar los retos que tenemos, eso es creo que ha sido algo clave también en nuestro trabajo“.