Luego de debutar con el pie derecho con las Chivas de Guadalajara, Arturo Ortega piensa en grande de cara a lo que sigue en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Su equipo mostró una imagen fresca en su reciente visita a Pachuca donde se impusieron por 2-0 en duelo correspondiente a la Jornada 12. Y quiere más.

“Es la mejor sensación, así quisimos llevar el partido, aunque sí creo que fueron distintos tiempos. En el primero tuvimos un mejor volumen, mejores aproximaciones, el segundo creo que perdimos el volumen y la posesión, pero tuvimos un orden en defensa que nos permitió sacar este triunfo. Este triunfo es de los chicos que están fuertes, que están convencidos, están dispuestos, los felicito a ellos”, dijo Ortega al término del partido del sábado en el Estadio Hidalgo.

¿Qué decisión tomó Arturo Ortega con Chivas?

Pero ahora, Ortega solo piensa en lo que sigue y debido a la jornada doble, el Rebaño Sagrado no tiene tiempo ni de parpadear, ya que este mismo martes se enfrentará contra el Necaxa en el Estadio Akron, para luego el viernes viajar a Puebla para jugar ante La Franja por las jornadas 13 y 14 del campeonato nacional.

Es por ello que el equipo no descansó y entrenó para ya pensar en lo que será el primero de estos juegos el martes. Ortega no quiere perder un solo minuto, ya que si bien tuvo la oportunidad de comenzar su proceso tan pronto se fue Fernando Gago y fue nombrado como interino en la Fecha FIFA, ha sido poco lo que ha podido estar con sus jugadores.

Se siente respaldado por el plantel

Tras el duelo en Pachuca, Ortega agradeció el respaldo que recibió por parte del grupo de jugadores que lo apoyaron en un momento difícil dentro de la institución tras la marcha de Fernando Hierro. Se sintió cobijado por los referentes del club.

“El día que me presentan los saludé, estaban muy bien, en ese sentido se me hizo fácil porque encontré un equipo dispuesto, con mucha energía, con fortaleza y ganas de seguir. Quizá estaban o pudieron estar dolidos, pero no lo sé, no quise rascar nada, me enfoqué en trabajar, pero veo a unos jóvenes arropados por gente de experiencia y que hoy dieron su mejor versión, en casa seremos mejores”, refirió.