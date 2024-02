Después de generar un gran furor con su llegada a las Chivas de Guadalajara, el atacante Cade Cowell sabía que no podía relajarse. Era el turno de demostrar sus condiciones sobre el campo de juego. Primero el mexicoamericano anotó en los juegos frente a Forge, por Concachampions; también tuvo buenos ingresos, demostrando su velocidad y su determinación; pero el fin de semana pasado, el flamante fichaje vivió una jornada muy especial.

En el juego frente a Pumas UNAM, disputado en el Estadio Akron, Chivas ganó, gustó y goleó por 3-1. El encuentro, además, contó con la particularidad de marcar el regreso oficial de Chicharito Hernández con la playera rojiblanca. Pero desde lo individual, Cade Cowell se dio el lujo de marcar su primer gol por la Liga MX.

Tras aquel encuentro plagado de emociones, y en la previa a una seguidilla de partidos que será muy importante, Cade Cowell habló para el programa de Chivas “We Goat You”. En inglés, el atacante contó sus sensaciones de lo que fue la victoria y el estreno de Javier Hernández en su segunda etapa con el club que lo vio nacer.

El primer gol de Cade Cowell no pudo darse en un mejor contexto

Además de dar detalles sobre su adaptación y su día a día en México, Cade Cowell luce muy contento con el ambiente que se vive en los partidos del Rebaño. Sobre su primer gol en la Liga MX, el mexicoamericano fue contundente: “Eso fue definitivamente lo que he estado esperando desde el primer día que llegué aquí. Obviamente. Así que, honestamente, no podía haber sido más feliz. Me sentí como si fuera un juego perfecto para hacerlo”.

Cowell sabe que aquel encuentro fue especial también por el regreso del hijo pródigo a su casa: “Un momento perfecto, también. Todo el mundo estaba ahí para Chicha. Fue una noche tan especial”. Allí, el delantero aprovechó para remarcar el calor que le aporta la afición al Estadio Akron: “Los fanáticos estaban increíbles todo el tiempo. Todos cantaban. Fue honestamente una sensación tan genial, conseguir el primer gol del partido y mi primer gol, y ayudar al equipo a ganar”, enfatizó el atacante.

Cade Cowell está maravillado con la afición de Chivas

En una experiencia sin dudas distinta a la que vivía en la Major League Soccer, Cade Cowell disfruta del ambiente que se genera en los estadios de la Liga MX. “A donde vayamos, a donde viajemos, hay un estadio completo de fanáticos de Chivas. Así que obviamente, la diferencia principal es jugar por Chivas. Todo el mundo ama a Chivas, así que no importa a donde vayamos. El hotel es una locura, el aeropuerto es una locura, es bastante genial. Siempre he tomado videos cada vez que estoy en el bus mostando a mi familia. Es algo que jamás pensé. Honestamente, es una locura, es genial”, dijo maravillado el fichaje para este Clausura 2024.

Cowell también dejó entrever que tuvo otras opciones para continuar su carrera, aunque finalmente se decantó por el Rebaño Sagrado: “Obviamente, hubo muchas ofertas europeas en los últimos dos años. Sabes, tiene tu cabeza en eso un poco. Y luego ves una oferta inmensa de un club como Chivas. Honestamente fue como… casi sorprendente. Había tantas emociones. Estaba muy feliz cuando todo se terminó”, dijo quien ya lleva tres goles con la playera rojiblanca y espera poder conseguir más en los próximos juegos.