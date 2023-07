Rafael Márquez Lugo, recordado exdelantero de las Chivas de Guadalajara, criticó de forma contundente las polémicas y desafortunadas declaraciones que ofreció Alexis Vega en la conferencia de prensa previa al partido de este lunes en Kansas City. El ariete rojiblanco se refirió a la necesidad que “tengo que ser lo más profesional posible“.

El Rebaño Sagrado llegó al parón de la Liga MX como líder de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2023. Los rojiblancos se enfrentan al Sporting Kansas City para definir al segundo clasificado a los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2023.

Márquez Lugo fue increpado en el programa La Última Palabra que transmite Fox Sports tras las declaraciones de Vega. El delantero reveló que llegaba tarde a las charlas y que con la llegada de Veljko Paunovic lo corrigió. “¿Cómo lo defiendes, Rafa?”, le consultaron y el exgoleador de Chivas solo atinó a responder que “no se puede“.

La crítica de Rafael Márquez Lugo a Alexis Vega

Rafael Márquez Lugo, en su intervención, advirtió que “aquí lo raro, es que eso entre el mismo grupo, cualquier cuerpo técnico lo primero que te exigen y te piden es puntualidad en las comidas, en las charlas“. El ariete criticó que “no nada más, porque le hago caso al cuerpo técnico; es un tema de respeto con mis compañeros. No tiene que llegar Paunovic para que tengas que corregir eso“.

Más críticas contra Alexis Vega

Al desahogo de Márquez Lugo, se sumó en la mesa de expertos del programa La Última Palabra, Alex Aguinaga al reconocer que “esos son malos hábitos y si no son corregidos, sobre todo cuando estás joven, ya cuando estás grande, no es tanto así“. Por su parte, Fabián Estay afirmó que “lo está diciendo como excusa, no ha tenido mejor rendimiento, ahora van a ver a otro Alexis. Mejor no hablar y hablar en la cancha, que es lo más importante. Yo creo que se equivoca, son desafortunadas (sus declaraciones)“.