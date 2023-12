La ola de rumores en torno a la relación entre Veljko Paunovic y Víctor Guzmán parece seguir siendo delicada, por lo que diversos periodistas comienzan a asegurar que en el 2024 no habría cabida para los dos en Chivas, por lo que Fernando Hierro deberá tomar una decisión al respecto.

A lo largo de este Apertura 2023, los rumores en torno a la relación entre el entrenador y el capitán del Guadalajara estuvieron a la orden del día, debido a los constantes desplantes del estratega serbio con el futbolista, dejándolo en la banca en momentos cruciales.

El Pocho llegó como refuerzo para el Rebaño Sagrado para el Clausura 2023, convirtiéndose en el referente del equipo, llevándolos hasta la Final de aquel torneo; sin embargo, el panorama cambió sustancialmente para el segundo semestre, en donde el mediocampista fue teniendo cada vez menos actividad.

Es por eso que el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, explicó las cosas que han acontecido, en donde una de las principales molestias de Paunovic sería el mal trabajo de Guzmán en el gimnasio.

“El tema de Víctor Guzmán y Veljko Paunovic, al parecer las fracturas y divisiones que existían no quedaron resueltas del todo. De distintos lados nos llegaban que nos decían que no le estaban comprando el discurso al técnico, por eso el equipo venía hacia abajo y divisiones con dos líderes en ese momento, Isaác Brizuela y con el Pocho Guzmán.

“Hablábamos de que jugadores líderes en el grupo con los cuales Pauno no está del todo satisfecho porque no hacen los trabajos físicos o no le ponen el empeño al trabajo en el gimnasio. Este tipo de situaciones va sumando y redunda en que el Pocho Guzmán en la recta final del torneo jugó cero minutos“, explicó en su canal de YouTube.

Se va Paunovic o se va Pocho Guzmán

“Todo parece indicar que en caso de que se quede Paunovic, uno de los primeros jugadores que tendría que irse, Víctor Guzmán. El otro día le preguntaron a Pauno y esto fue lo que respondió: ‘en cuanto a Pocho son decisiones técnicas que tomamos, guste o no’”, detalló el mismo comunicador.

¿Cuándo comienza la pretemporada?

La directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara decidieron darles varios días de descanso a los jugadores antes de regresar a los trabajos rumbo al Clausura 2024, por lo que reportarán el 21 de diciembre a exámenes médicos para realizar una mini pretemporada.