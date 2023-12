Chivas ha sufrido históricamente para poder contratar a nuevos jugadores que sirvan como refuerzos para la institución rojiblanca, situación que no ha cambiado pese a la llegada de Fernando Hierro, quien parece que sufrirá una nueva desilusión con el mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz.

El jugador de los Diablos Rojos ha deslumbrado en toda la Liga MX debido a sus condiciones para atacar, principalmente por su visión del juego y depurada técnica individual; sin embargo, ese interés de varios clubes ha complicado la posibilidad de que salga de la escuadra mexiquense.

El Director Deportivo de los escarlatas, Santiago San Román, explicó durante rueda de prensa que el conjunto del Estado de México no tiene ningún deseo de desprenderse de Marcel Ruiz ni de Tiago Volpi, por lo que descartó rotundamente los rumores de salidas de ambos jugadores.

“Muy difícil cuando un jugador tiene contrato vigente con el club. Primero, nubla al jugador, nos quita perspectiva, nos quita foco, empiezan muchos fantasmas alrededor de ello. Eso no lo podemos controlar, el futuro no lo podemos controlar, el deseo de otras instituciones no lo podemos controlar.

“Lo que sí podemos controlar es generar nosotros las herramientas y el entorno correcto para tener un equipo sumamente competitivo y un equipo que pueda pelear por lo más alto. Son dos jugadores fundamentales para el club y, con mucho respeto, las ofertas no están en Twitter, hoy en día no hay ninguna oferta y nosotros tampoco estamos buscando que salgan“, declaró el directivo mexiquense.

¿Chivas quería a Marcel Ruiz?

La realidad es que el Guadalajara ha tenido posturas sumamente pasivas en la contratación de refuerzos; sin embargo, hace unas semanas se aseguró en diversos medios que el Rebaño había comenzado con charlas informales con el propio futbolista para saber si le interesaba vestirse de rojiblanco en el 2024.

¿Cuándo comienza la pretemporada?

La directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara decidieron darles varios días de descanso a los jugadores antes de regresar a los trabajos rumbo al Clausura 2024, por lo que reportarán el 21 de diciembre a exámenes médicos para realizar una mini pretemporada.