La discrepancia de Fernando Hierro con Diego Cocca por no llevar a Víctor Guzmán en Selección México

El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro, reveló su discrepancia en la confección de la convocatoria de la Selección Nacional de México que tuvo Diego Cocca por no llamar a su figura Víctor Guzmán para el amistoso del miércoles 19 de abril frente a Estados Unidos en Phoenix.

El nuevo seleccionador mexicano dio a conocer esta semana su lista de 23 jugadores para enfrentar a los estadounidenses en el Estadio de la Universidad de Arizona, donde una de las ausencias que más resaltó la prensa fue Pocho Guzmán, quien ha tenido un gran Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Fernando Hierro consideró en una entrevista exclusiva con Claro Sports que el Pocho Guzmán cuenta con las cualidades suficientes para ser llamado de forma regular al Tricolor; sin embargo, afirmó que respeta la decisión de Diego Cocca y su equipo.

¿Qué dijo Hierro del Pocho Guzmán?

Guzmán fue elogiado por Fernando Hierro (Telemundo Deportes)

El directivo de Chivas reconoció que “a nadie le va a sorprender la calidad del Pocho, es un jugador determinante, para nosotros es muy importante. ¿Que si tiene nivel para ser seleccionado? Yo diría que sí por lo que veo, pero a mí no me toca tomar esa decisión y no quiero tomar cartas en el asunto, pero que Pocho tiene todas las posibilidades y todas las condiciones y que está en un gran nivel lo sabemos todo, a partir de ahí el seleccionador es el que tiene que tomar la decisión“.

Hierro culminó su opinión sobre el canterano rojiblanco al advertir que “yo creo que es un jugador que está preparado, tiene una edad y experiencia fantástica, ha jugado en gran nivel no solo con nosotros, anteriormente, por lo tanto yo creo que tiene todos los condicionantes para ser seleccionado, pero nosotros respetamos la decisión de (Diego) Cocca“.

