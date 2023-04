El mediocampista del club León, Jesús Ricardo Angulo, lanzó este martes una dolida amenaza a las Chivas de Guadalajara, previo al reencuentro con su exequipo el sábado en la cancha del Estadio Nou Camp, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El volante mixto, de 26 años de edad, llegó al Rebaño Sagrado en enero de 2020 junto a Cristian Calderón y Alexis Peña desde Necaxa y en el pasado mercado de pases, luego de tres años, se marchó a la Fiera como parte del traspaso con Grupo Pachuca, que regresó a Víctor Guzmán a Verde Valle.

El Canelo Angulo, durante la conferencia de prensa previa al partido de la Liga de Campeones de la Concacaf, prefirió hablar de su exequipo al que enfrentará el sábado en el Nou Camp y no ocultó que la mira de los Panzas Verde ya está puesta en ese próximo rival: Chivas.

El mediocampista siniestro olvidó por completo del duelo de Concachampions frente al club haitiano Violette y envió una dolida amenaza al Guadalajara al reconocer que “sin duda, va a ser un partido con sabor diferente, un juego bastante significativo para mí y lo voy a tomar de esa manera. Si me toca estar lo voy a aprovechar al máximo“.

El volante zurdo dejó en claro que buscará su revancha personal tras la forma cómo se dio su salida de Verde Valle y añadió que “será un partido lindo por enfrentar a mi exequipo. Físicamente me he sentido muy bien, cada vez mejor. Ya si me toman en cuenta son decisiones que las toma el profesor (Nicolás Larcamón), pero en lo personal sigo trabajando y esperando mi oportunidad“.

Así le fue al Canelo Angulo en Chivas

Canelo Angulo vistió la playera de las Chivas entre enero de 2020 y diciembre de 2022. Disputó un total de 86 partidos con el primer equipo del Guadalajara: marcó 13 goles, repartió siete asistencias y recibió una tarjeta amarilla. Fue convocado dos veces a la Selección Mayor por su rendimiento en Chivas y también fue parte de la Sub23 que se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

