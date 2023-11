Para Alexis Vega no es sencillo tener que tomar una determinación acerca de su futuro con las Chivas de Guadalajara en el Torneo Clausura 2024, por el cual la directiva tiene claro que venderlo sería lo que más les conviene en busca de recuperar un poco de la inversión en el delantero.

El Gru se convirtió en el futbolista mejor pagado en la historia del Rebaño Sagrado a partir del 2022 que recibió la extensión de su contrato que concluye en el verano del 2024. Su sueldo anual es de alrededor de dos millones de dólares, aproximadamente 34 millones de pesos.

En este sentido, la dirigencia comandada por Amaury Vergara y Fernando Hierro sigue molesta tratando de buscar la mejor solución para Chivas y de esta manera perder lo menos posible por la salida de Vega en quien han invertido más de 11 millones de dólares desde que llegó procedente de Toluca.

Pero también existe la contraparte en esta historia y es lo que determine el atacante junto con su representante, pues a media semana se reunieron, todo indica que para definir el futuro de Vega en la escuadra rojiblanca que no lo ha utilizado en un partido oficial desde que fue reintegrado a los entrenamientos tras dos semanas separado por indisciplina.

La duda de Alexis Vega para seguir en Chivas aunque no juegue

De acuerdo a reportes del periodista Jesús Bernal de ESPN RadioFórmula, el Gru aún no define su futuro: “El miércoles de la semana pasada vino (su representante) a Guadalajara y estuvieron platicando. A mí lo que me dicen desde la directiva es que buscan negociarlo, tiene que salir en diciembre porque es la única posibilidad de encontrarle acomodo. No me han contado nada de la otra parte (que se quede hasta el final de su contrato), que no digo que no pueda suceder”.

Vega fue convocado para disputar el partido ante Pumas. Foto: Imago7

“En Chivas están claros en una cuestión que sienten que es lo que les pude dar una ganancia. Si Alexis decide quedarse y cumplir el contrato va a perder Selección Mexicana va a perder Copa América. Y por ahí es por donde quieren acordar la decisión de vender al futbolista. Pero en Chivas está en el hecho de que va a salir en el mes de diciembre y creen que Fernando Hierro lo va a poder colocar”, fue parte de lo que comentó el comunicador.

Lo que pide Chivas por Alexis Vega

El Rebaño le pondrá en el mercado un precio no menor a los 10 millones de dólares, pero la cifra parece muy lejos para que algún equipo pueda pagarlo, no por su talento, sino por sus conocidas indisciplinas y sobretodo porque físicamente no está al 100% de las rodillas, por lo cual la dirigencia tapatía tendrá que negociar en caso de que haya algún interesado.