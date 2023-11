Dos jugadoras de las Chivas de Guadalajara Femenil obtuvieron la medalla de oro con la Selección Mexicana que se impuso a las anfitrionas chilenas en la Final de los Juegos Panamericanos que se realizó el viernes pasado, mientras que del cuadro varonil también hay dos elementos que se colgaron la presea de bronce, tras imponerse a Estados Unidos.

El Rebaño Sagrado tuvo dos representantes en el cuadro femenil Tricolor que por primera vez en la historia consiguió la presea dorada en la justa Panamericana, por ello no es una situación menor que tanto Araceli Torres como la mega goleadora Alicia Cervantes reciban un incentivo, además de deportivo, económico por parte del Comité Olímpico Mexicano (COM) y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En tanto que el cuadro masculino que dirige Ricardo Cadena, también exentrenador de Chivas, Jesús Brígido y Eduardo el Dragón García obtuvieron el tercer lugar en el certamen a pesar de que no se veían muchas expectativas por el rendimiento que mostraron en la fase de grupos del torneo.

Pero finalmente vencieron a las Barras y las Estrellas por el tercer puesto con un contundente marcador de 4-1 con el cual le dieron una alegría más a la delegación nacional que hizo historia en el certamen al sumar 52 oros, 38 platas y 53 bronces.

Araceli Torres y Licha Cervantes ganaron el oro con el Tricolor femenil. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

¿Cuánto ganarán los medallistas de Chivas en Juegos Panamericanos?

“De acuerdo con los lineamientos publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), de quien depende la Conade, publicados el 31 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, cada medallista de Juegos Panamericanos deberá recibir 100 mil pesos por haber ganado una medalla de oro, 75 mil por la plata y 50 mil por el bronce”, fue parte de lo que publicó ESPN.

Aunque no se ha hecho público que este premio económico sí lo percibirán los futbolistas por este importante logro que consiguieron en Santiago de Chile, también se puede tomar en cuenta lo que obtuvieron en los pasados Centroamericanos, donde cada atleta por asistir al certamen ganó 20 mil pesos, más 60 mil por cada presea dorada, es decir, alrededor de 720 mil pesos durante un año, lo cual sería para Araceli Torres y Licha Cervantes.

Jugadores de Chivas podrían quedarse sin su premio completo

De acuerdo a lo que planteó hace unos días la titular de la Conade, Ana Guevara, los 54 millones de pesos que otorgará el organismo mexicano podrían ser donados en su totalidad a los damnificados por el huracán Otis en el estado de Guerrero, pero hasta el momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado respuesta a la exvelocista. Si esto se confirma, los elementos de Chivas femenil y varonil no recibirían su premio completo, ya que solo percibirán lo que destine el COM que preside María José Alcalá.