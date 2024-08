Chivas visita esta noche a Tigres por la jornada cinco del Apertura 2024 de la Liga MX en el Estadio Universitario de Nuevo León. A pesar de esto la afición estalló contra el entrenador argentino luego de la alienación con la que saltará esta noche al campo de juego.

No hay dudas. Fernando Gago debe ganar para que la afición serene sus críticas contra él, la directiva y los jugadores. Ganar será clave para enderezar el rumbo hacia la fiesta grande del futbol mexicano, mientras que una derrota desencadenará una ola bronca de los fanáticos.

Por otro lado, en la noche de hoy Chivas saldrá al campo con la ausencia de Chicharito Hernández, Mateo Chávez y Jesús Orozco. Debido a esto, el entrenador argentino envió al campo al cuestionado Ricardo Marín, a José Castillo y al Pollo Briseño.

Afición estalló contra Fernando Gago. (Foto: Imago7)

Ante esto la afición estalló contra el entrenador argentino con duras críticas. “Yo no entiendo que tiene que hacer Teun Wilke para ser convocado, yo no entiendo que tiene que hacer ‘La Hormiga’ para ser titular, yo no entiendo que tiene que hacer Yael para tener minutos, yo no entiendo que tiene que hacer Ariel Castro para debutar. Gago es un cag**”, expresó un fanático en X.

Alineación de Chivas ante Tigres

Fernando Gago no negocia su juego y saltará con un 4-3-3 conformado por Raúl Rangel en la portería; en defensa Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño y José Castillo; en el medio Rubén González, Fernando Beltrán y Erick Gutiérrez; en el ataque Cade Cowell, Roberto Alvarado y Ricardo Marín. ¿Qué opinas?