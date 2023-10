Después de ganar por 4-1 el Clásico Tapatío ante Atlas, las Chivas de Guadalajara tuvieron una semana de mayor tranquilidad. Sin embargo, el Clásico Nacional ante América, en Estados Unidos, representó un nuevo desafío para el Rebaño, que además venía de perder el último duelo ante las Águilas, por el Apertura 2023. Por tal motivo, era importante poder imponerse ante los grandes rivales, que además llegaban diezmados, con muchas bajas en el once inicial debido a jugadores que se encontraban con sus respectivas selecciones.

Aunque Chivas partía como el equipo favorito en el Clásico Nacional disputado en Estados Unidos, finalmente América se llevó una nueva victoria, esta vez por 2-0 ante Chivas, gracias a un doblete de Julián Quiñones. El atacante recientemente naturalizado mexicano marcó la diferencia y extendió su gran rendimiento ante el Rebaño, al cual le ha marcado también muchos goles cuando jugaba en Atlas.

Como suele ocurrir, el hecho de que el Clásico Nacional se disputara en Estados Unidos, aportó un calor y un clima especial, con aficionados que por lo general no suelen tener la oportunidad de ver en acción a Chivas o América. La respuesta del público en general fue buena, a tal punto de que se registró una mayor cantidad de espectadores en este encuentro que en el de la propia Selección Mexicana en el amistoso ante Ghana. La parcialidad rojiblanca también dijo presente en buen número.

El mensaje de Chivas para América y Televisa

De hecho, a pesar de la derrota, la afición de Chivas llamó la atención por una particular y enorme pancarta en la grada, la cual no se vio en la televisación del encuentro y tenía un mensaje no sólo para las Águilas sino también para una emisora. “Ellos nos hicieron grandes, no una televisora”, rezó la enorme pancarta, junto a imágenes de El Campeonísimo, con jugadores que vistieron la playera rojiblanca desde la década del 80 hasta los 2000. Las cámaras del encuentro captaron la bandera durante algunos segundos, pero no la de parte que hacía alusión a la emisora.

Esta pedrada hacia el América es porque su grandeza, según considera la afición rojiblanca, es gracias a la propaganda publicitaria que ha recibido por parte de Televisa en todos estos años en los que la rivalidad se ha consolidado como la más importante de México. Tras la derrota en el amistoso, Chivas deja claro que tiene margen de mejora en este tipo de encuentros, aunque el antecedente de las semifinales del Clausura 2023 le juega a su favor por eliminar a las Águilas en el Estadio Azteca.

Los jugadores del Tapatío dan sus primeros pasos

En la caída frente a las Águilas, al menos hubo lugar para que algunos canteranos den sus primeros pasos con el primer equipo. Veljko Paunovic le dio minutos al juvenil Armando González, que viene de mostrar un gran rendimiento en el Sub-23. Asimismo, también se estrenó el zaguero Leonardo Sepúlveda, quien podría aprovechar la baja de Chicote Calderón. Yael Padilla, juvenil de gran irrupción en este semestre, también tuvo su oportunidad ingresando en lugar de Isaac Brizuela.