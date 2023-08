Después de la abrupta eliminación en Leagues Cup, la afición de las Chivas de Guadalajara se pregunta si la plantilla cuenta con la calidad necesaria para pelear por títulos. Desde hace varios torneos, muchos consideran que hace falta un centrodelantero de jerarquía.

En este mercado de pases, el Rebaño ha estado en negociaciones por Alan Pulido, pero finalmente, parece que esa novela se resolverá con el atacante mexicano renovando su vínculo en la MLS. ¿Usó a Chivas para ganarse un aumento?

Ante este panorama, en redes sociales uno de los nombres que más les gusta a los aficionados rojiblancos es el de Brandon Vázquez. El atacante con doble nacionalidad ya estuvo en el radar de Chivas, pero ahora viene justamente de convertirle un hat-trick en Leagues Cup.

Chivas no pudo frenar a Brandon Vázquez en Leagues Cup (Imago)

Chivas sufrió el gran presente de Brandon Vázquez, un delantero muy físico, que conoce bien el área y posee muchos recursos para definir. Aunque parece difícil sacarlo del Cincinnati, en el pasado hubo una frase del futbolista que podría servir de ilusión.

La frase de Brandon Vázquez sobre jugar en Chivas

Tiempo atrás, en diálogo con TUDN, Brandon Vázquez reconoció lo buscaron desde el Rebaño: “Se acercaron mis representantes y el club diciéndome que Chivas estaba interesado. Yo le había dicho a mi representante que se encargara de todo, que sea lo mejor para mi carrera, eso es lo que me interesa. Sucedió que Cincinnati estaba pidiendo cierta cantidad de dinero que Chivas no quería poner. Tal vez jugar en Chivas sea lo mejor para mi carrera y si es algo que me conviene entonces sí, claro, por qué no?”, respondió.