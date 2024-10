Fernando Beltrán fue el más esperado este jueves en la conferencia de prensa de las Chivas de Guadalajara previo al Clásico Tapatío. La ronda de preguntas cuestionó en dos ocasiones su opinión sobre la posible salida del entrenador Fernando Gago a Boca Juniors en Argentina. El mediocampista le tiró presión al director técnico con una frase corta, precisa y concisa.

El estelar canterano del Rebaño Sagrado atendió a los medios presentes en las instalaciones de Verde Valle, tras la intervención de José Castillo. El volante titular con el estratega argentino en este Torneo Apertura 2024 replicó lo que vive en el vestidor tapatío. Beltrán reconoció que “en realidad, creo que es un tema también que a mi no me incumbe y que no sé nada“.

El Nene Beltrán confesó a los presentes en Verde Valle, que “hasta el día de hoy, es un tema que solamente por fuera y por redes sociales he leído. No sé si vaya a pasar o no”. El medio le tiró presión a Gago al aludir las declaraciones de Antonio Briseño sobre este tema. Advirtió que “no sé qué pase. La verdad, es que no sé qué pase. Lo único es que nosotros, como ayer lo dijo el Pollo, confiamos en él y creo que él ha confiado en nosotros“.

Beltrán cerró su segunda intervención sobre la posible salida de Gago del redil, con contundencia. El Nene agregó que “lo que le hemos respondido nosotros, creo que eso es lo más importante. Nosotros como equipo le hemos respondido y él nos ha respondido. Entonces, estamos muy tranquilos. Estamos muy seguros de lo que tenemos aquí adentro y es lo más importante”.

Fernando Beltrán platicó con un grupo de la prensa tapatía en Verde Valle (IMAGO7)

La primera respuesta de Fernando Beltrán sobre Gago

Fernando Beltrán fue sorprendido por la cuarta pregunta de la ronda al llegar el primer cuestionamiento sobre el futuro de su entrenador. De ello, se encargó el periodista José Manuel Correa, perteneciente a Imagen TV. El Nene evitó centrarse en el hecho de su probable partida y advirtió que “ha habido mucho ruido por fuera y nosotros seguimos enfocados en lo nuestro“.

El mediocampista titular del Guadalajara argumentó que “venimos haciendo las cosas bien como equipo. En todo momento, desde que subí a Primera División hasta el día de hoy, nunca había tenido un equipo así. Nunca había estado en un equipo tan unido y tan concentrado en querer ser campeón. En querer lograr cosas importantes en este club. La verdad, que nunca lo había sentido y hasta el día de hoy estoy muy agradecido, porque este equipo al que creo se le exige muchísimo y está muy bien y del que tampoco se espera nada“.

Beltrán Cruz advirtió que “nosotros por dentro, estamos muy agradecidos por lo que hemos formado. Por lo que nos ha costado y más que nada, por tener esa regularidad. La regularidad de competir a cualquier equipo y de intentar pasarle por encima y creo que así ha sido. La realidad es que no hemos metido gol y es lo que siempre nos ha faltado. Pero, como equipo estamos muy tranquilos, porque trabajamos todos los días. Nos esforzamos al máximo por querer ser campeones y a pesar del ruido que va a haber afuera, porque siempre hay, tratar de estar tranquilos y enfocarnos en lo que es lo de nosotros, simplemente el campo de futbol y lo hemos demostrado. A pesar del ruido que hay afuera, no se ha movido nada dentro del campo“.