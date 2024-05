Las Chivas de Guadalajara dejaron escapar una posibilidad importante de llegar a una Final más en el futbol mexicano en el Torneo Clausura 2024, al perder las Semifinales contra América, club que está jugando ante Cruz Azul la disputado del campeonato, por lo cual Fernando Quirarte desea que los cementeros se alcen con la corona.

El Sheriff no se quedó callado ante la falta de campeonatos recientes que ha obtenido el Rebaño Sagrado, pues desde el 2017 no ha logrado coronarse en la Liga MX, el cual se dio con Matías Almeyda como entrenador y a pesar de que en el 2023 también accedieron a la Final con Paunovic, la perdieron frente a los Tigres de la UANL.

En este sentido, Fernando Quirarte reconoce que en Chivas hay una urgencia importante para conseguir el título, ya que el América se les podría escapar a tres campeonatos de distancia si se coronan frente a La Máquina en el Clausura 2024, tras el empate 1-1 en el partido de Ida.

“Chivas ya necesita otro campeonato, es un equipo grande que necesita estar entre los mejores 4 y luchar por el campeonato, solo así puede seguir siendo grande, porque la grandeza de un club”.

Quirarte también dirigió a Chivas entre 2011 y 2012. Foto: Imago7/Alejandra Suárez

“Porque independientemente de títulos la grandeza se mide de otras cosas, por supuesto que sí me gustaría que ganara Cruz azul, para eso tiene que hacer un buen partido creo se enfrenta a un buen equipo”, fue parte de lo que explicó Quirarte en declaraciones recogidas por Notisistema mexicano.

Quirarte revela por qué no ha vuelto a dirigir

“Desgraciadamente así ha sido casi siempre, a veces muchos de nosotros tenemos la culpa, otras no, en mi caso el problema es que no he podido regresar a las canchas por la falta de un promotor. Hoy en día me da mucho gusto por Chepo de la Torre y Víctor Vucetich que regresan a un equipo. Lo que sí es que siempre he visto más apoyo a los entrenadores extranjeros”, comentó Quirarte.