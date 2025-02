Las Chivas de Guadalajara tienen enfrente la mejor oportunidad de resarcir los errores de la semana anterior, cuando dieron una muy pobre exhibición en la visita al Cibao de República Dominicana en el partido de Ida por la Primera Ronda de la Concachampions 2025, razón que los obliga a imponerse con autoridad este miércoles en el segundo capítulo de la eliminatoria.

El entrenador Óscar García apareció en conferencia de prensa este martes, previo al duelo contra los dominicanos y aseguró que no teme ser despedido porque sabe que eso es inherente a la labor de un técnico, no obstante, entre líneas pidió a la dirigencia que le permitan hacer su trabajo para alcanzar un mejor nivel con los rojiblancos.

García Junyent pide más tiempo en Chivas

“Ojalá sea un proceso largo, que me dejen trabajar y hacer las cosas que quiero. No estar contento con algunos resultados que hemos merecido más. Sufrir por pensar en la muerte, es como un entrenador, si sufres porque te echen. Lógicamente somos Chivas y lo que queremos es ganar todos los partidos, siempre se tiene esa presión. Nos da igual el rival, queremos ganar todos los partidos. Lo que no sea pasar la eliminatoria sería una decepción. Vamos con esa mentalidad y los jugadores darán todo”.

“No he sentido nada diferente que no haya sentido en otro club. Soy consciente de que no duraré toda la vida. No es una decisión que no depende del entrenador. No sufro si en algún momento me echan, porque va a pasar, ojalá sea dentro de cinco años. Puedo sufrir por resultados, por ser mejores o peores”, fue parte de lo que explicó el entrenador español de las Chivas.

Convocados de Chivas para recibir a Cibao