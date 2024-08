El timonel de los rojiblancos sabe que no es momento de pretextos y requiere de sus jugadores en el mejor nivel.

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago tiene en mente poner a su mejor cuadro para el duelo decisivo frente al Galaxy de Los Ángeles en un partido correspondiente a la Jornada 2 de la Leagues Cup que se celebrará este domingo en Carson, California.

El entrenador del Rebaño Sagrado tiene una duda que lo ha perseguido durante toda la semana y se trata de Javier Hernández, quien llegó tocado de una rodilla y ha tenido que reducir la intensidad en los entrenamientos para no caer en una lesión que pudiera impedirle ser considerado para este importante compromiso contra los angelinos.

De acuerdo a reportes de Alex Ramírez en Súper Gol de Radiorama Jalisco, Chicharito hizo algunos trabajos diferenciados y se espera que pueda jugar cuando menos algunos minutos, pero la idea de Fernando Gago es que sea titular, debido a que en el primer duelo de la semana anterior el atacante de arranque fue Ricardo Marín y la realidad es que se vio poco y nada al frente por parte de Chivas.

En el entrenamiento de este viernes, Gago habría resultado sus dudas para medirse al Galaxy, pero será hasta el domingo cuando haya oportunidad de conocer cuál será su 11 para un juego donde requieren de los tres puntos para avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup, de lo contrario quedarán eliminados como el año anterior bajo el mando de Paunovic.

Chicharito no ha logrado marcar en lo va de la campaña. FOTO: IMAGO

Roberto Alvarado irá de titular frente a Galaxy

Otra de las novedades que tiene en mente el entrenador es Roberto Alvarado, quien no ha estado al 100% físicamente desde que volvió de la Copa América con la Selección Mexicana a pesar de que jugó muy poco, pero al no haber hecho Pretemporada con Guadalajara no está en el mismo nivel que sus demás compañeros, sin embargo, Gago que necesita de su jugador más desequilibrante.

El duelo entre el Rebaño y Galaxy se celebrará este domingo 4 de agosto del 2024 en la cancha del Estadio Dignity Health Sports Park de Carson, en California a las 20:30 horas, tiempo del centro de México y se podrá observar por la señal de Apple TV para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos, pero en Rebaño Pasión también te llevaremos todos los detalles.