Cuando Fernando Hierro llegó a las Chivas de Guadalajara tenía en mente no solo modificar el futuro inmediato del club más importante del futbol mexicano, también darle un giro a los procesos de trabajo y tratar de ser más resolutivo respecto a su antecesor, Ricardo Peláez, quien se quedó muy corto en las expectativas.

El director deportivo del Rebaño Sagrado eligió muy bien al técnico en la persona de Veljko Paunovic con quien llegaron hasta la gran final del Torneo Clausura 2023, pero hay un aspecto que sigue sin resolverse y es la contratación de un centro delantero capaz, de al menos, emular lo que ha hecho José Juan Macías en la institución.

El problema es que cuando Peláez Linares intentó fichar a un atacante de calidad comprobada, no quiso poner sobre la mesa los cinco millones de dólares que el Cincinnati FC pidió por los servicios de Brandon Vázquez, situación que con el paso del tiempo dejó muestra de la ineficacia del exgoleador de Chivas.

Fernando Hierro deberá resolver los errores de Peláez

El tiempo finalmente le dio la razón al equipo de la MLS que ha encontrado en Vazquez a su hombre gol y prueba de ello son las dos anotaciones que le metió a Guadalajara en la Leagues Cup, por lo que no sería descabellado que en los siguientes meses Hierro haga una nueva oferta por el artillero que en el pasado fue minimizado por Peláez Linares.

De acuerdo a reportes del periodista Jesús Bernal, el actual director deportivo del Rebaño ofertó con siete millones de dólares por Vázquez, pero Cincinnati FC no quiso negociarlo porque tienen el objetivo de colocarlo en Europa. Sin embargo, no se descarta que en el futuro vuelvan a la carga por el delantero debido a que con la negativa de Alan Pulido no hay muchas opciones en el mercado y a los rojiblancos les urge un romperredes letal.