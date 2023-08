El estratega del Club Guadalajara, Veljko Paunović tuvo un primer torneo casi de ensueño al llegar hasta la Gran Final del Torneo Clausura 2023 después de eliminar al sus acérrimos rivales como son Atlas en Cuartos de Final y al América en Semifinales, el problema es que perdieron el título con los Tigres de la UANL y esa es una deuda que quieren saldar en este Apertura 2023.

No obstante, en cuanto al funcionamiento y lo que consiguió el Rebaño Sagrado dentro de la cancha no hay nada que reprocharle al estratega serbio, aunque hay una decisión que parece ser la más cuestionada hasta el momento y se trata específicamente acerca de uno de los jugadores que aceptó en su plantilla.

El problema más grande que ha tenido Chivas es la falta de un hombre gol, ya que mientas encuentran un refuerzo de la talla de Alan Pulido, cada vez más lejos de ser rojiblanco, o del lesionado José Juan Macias, Paunovic echó mano de algunos elementos que han quedado a deber.

La peor decisión que ha tomado Paunovic en Chivas

Pese a que uno de los primeros fichajes en la era de Fernando Hierro fue Daniel Ríos, el atacante es de los jugadores más olvidados por el estratega en lo que va del segundo semestre, pues en el Clausura 2023 recibió oportunidades como titular, pero la realidad es que nunca las aprovechó, pues apenas marcó un gol.

Para el Apertura 2023 y la Leagues Cup, Ríos no ha visto actividad y parece una tercera opción en el eje del ataque, pues por encima de él está Ricardo Marín y Ronaldo Cisneros, quienes tampoco parecen ser las soluciones, pero han tenido más apoyo que el futbolista que llegó a México desde Charlotte FC y que incluso es canterano del Rebaño, no obstante, no ha rendido lo que se esperaba.