Para Alexis Vega el futuro no será nada sencillo dentro o fuera de las Chivas de Guadalajara, ya que sus problemas en las rodillas se han ido agravando con el paso del tiempo y esto ha generado que los dolores vayan en aumento, pues es una situación compleja que incluso ha terminado con carreras de futbolistas como en su momento otro exrojiblanco, Rafael Márquez Lugo.

El especialista en traumatología, Raúl Mendoza explicó detalles acerca del padecimiento del atacante del Rebaño Sagrado, quien en los partidos recientes ha jugado alrededor de 60 minutos, ya que el cuerpo médico rojiblanco busca que no se sobrecargue de más a las articulaciones de las rodillas que son las principales afectadas para que se genere el malestar.

El doctor, en charla con Azteca Deportes Jalisco, manifestó que las consecuencias de la lesión que tiene Vega son irreversibles, por lo que debería poner especial atención a su cuerpo para no detonar una situación crónica en la cual su carrera como futbolista se vea afectada como también le ocurrió al legendario holandés, Marco van Basten.

La lesión de Alexis Vega en la rodilla es irreversible

“Un desgaste articular es irreversible y limita mucho el desarrollo profesional de los jugadores. Son incapacitantes, yo recuerdo haber visto a Rafael Márquez Lugo y fue un problema muy similar, desconozco técnicamente qué daño tan severo tenía pero el punto es que acaba con la carrera y si nos vamos con Van Basten, también lo tuvo en su tobillo y nos podemos ir uno por uno, en todos genera un desgaste”.

“Toda la rodilla está sujeta a cargas, entonces la carga debe ser a través de la masa muscular, normalmente todo jugador profesional tiene fuerza muscular suficiente pero hay un límite físico y biológico, aquí entran las leyes de Newton y las cuestiones biológicas, entonces si estamos sometidos a la Ley de Acción y Reacción o de Inercia, vas a tener cargas aunque tengas las piernas de gladiador pero si está muy flaquito y no trabaja adecuadamente y no descansa, el resultado no será el idóneo. Siempre va a tener un problema de dolor, la manifestación casi siempre es dolor en la parte anterior de la rodilla, proceso inflamatorio, tiene varias formas de manifestación clínica pero sí limita en su desarrollo físico, potencia, rapidez aunque quede perfecto en la cirugía”, fue parte de lo que comentó el doctor Mendoza.