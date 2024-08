Chivas acaba de quedar eliminado de la Leagues Cup 2024. En medio de esto destapan que la postura del vestidor rojiblanco que no coincide con Gago y Chicharito.

La postura del vestidor de Chivas que no condice con Fernando Gago y Chicharito Hernández

El Guadalajara acaba de quedar eliminado de la Leagues Cup luego de haber perdido en penales frente a Los Angeles Galaxy. En medio de esto dan a conocer que la postura del resto del vestuario no coincide con la que han declarado en más de una ocasión Fernando Gago y Chicharito Hernández.

El Rebaño Sagrado se prepara para encarar más de 20 días sin competencia ya que la Liga MX estaría parada porque no puede competir con el certamen binacional. A esto se le suma que quedó eliminado por segunda vez consecutiva del campeonato estadounidense en la fase de grupos.

Por otra parte, tanto Fernando Gago como Chicharito Hernández mantienen el mismo mensaje al decir que quedar eliminado en la primera ronda no es un fracaso. Esta palabra hizo enfadar al entrenador argentino ya que él consideraba que perder es parte del deporte.

El vestuario de Chivas no coincide con Gago y Chicharito.

En medio de esto destacan que el vestidor rojiblanco no coincide con su timonel e ídolo rojiblanco. “Y es que, aunque Gago es secundado por hombres como Chicharito, quienes también piensan que no pasa nada cuando Chivas no avanza, está el lado contrario, aquellos jugadores que sienten vergüenza ante la situación”, comenzó el Frantoriador de Diario Récord.

Y agregó: “De hecho, me cuentan que el vestidor del Rebaño era un cementerio, pues nadie podía creer lo que había ocurrido, las caras largas eran evidentes; afortunadamente para algunos chivahermanos, hay un sector de jugadores que saben cuál es la responsabilidad que tienen sobre su pecho cuando se ponen la playera del equipo más popular de México y que saben que la afición les va a reclamar pronto por buenos resultados”.

El mensaje de Chicharito Hernández a todo Chivas

Chicharito Hernández no vio acción ante Los Angeles Galaxy y esto dijo luego de no jugar. “Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”, expresó el goleador rojiblanco.