El canterano rojiblanco ingresó en el complemento del Clásico Tapatío, aunque no logró generar demasiado peligro.

La preocupante estadística de Yael Padilla que explica por qué Fernando Gago no le da minutos en Chivas

Una de las principales criticas que le hace la afición de Chivas a Fernando Gago, más allá de su posible partida a Boca Juniors, pasa por las pocas oportunidades que le ha dado durante su ciclo a Yael Padilla. El juvenil atacante de 18 años, una de las principales promesas de la cantera, se ha quedado sin ver minutos en varias oportunidades.

Ha pasado ya un período considerable desde que Yael Padilla irrumpió a puro gol en la etapa de Veljko Paunovic al mando del Rebaño Sagrado. Es cierto que el canterano no volvió a demostrar un nivel como el de aquellos primeros partidos, pero tampoco recibió demasiadas oportunidades para ganar confianza y recuperar aquel nivel.

La preocupante estadística de Yael Padilla vs. Atlas

Sin embargo, hay una estadística que quizás sirva para explicar por qué Gago no le da tantas oportunidades a Yael Padilla. Sus minutos ante América no dijeron demasiado y esta vez, frente al Atlas, el juvenil no ganó ni un sólo duelo de los seis que disputó durante los 35 minutos que estuvo sobre el campo.

Fernando Gago volvió a recurrir a Yael Padilla en un contexto puramente adverso, como hizo en más de una oportunidad. Cuando ingresó con el marcador a su favor, ante Juárez, el delantero selló la goleada con el último tanto rojiblanco. Esta vez, la joya de la cantera saltó al campo cuando el marcador era de 0-3 y el Akron explotaba.

Yael Padilla no logró gravitar ante Juárez (Imago7)

Los números de Yael Padilla vs. Atlas

35 minutos

1 remate a puerta

1 remate desviado

11/13 pases correctos (85% de precisión)

0/6 duelos

8 posesiones perdidas

2 faltas realizadas