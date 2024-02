Javier Hernández regresó a casa. El pasado 27 de enero, Chicharito firmó el contrato con el que oficializó su vuelta a Chivas después de 14 años de triunfar en el exterior. Sin embargo, la lesión que le aqueja desde mediados del año pasado en la rodilla no le ha permitido aún jugar un solo minuto con el Guadalajara.

Se espera que sea a mediados de marzo cuando por fin Hernández Balcázar pueda disputar sus primeros minutos en el Clausura 2024 de la Liga MX con la camiseta rojiblanca. Mientras eso ocurre, ‘CH14’ se ha dedicado a su recuperación, a la espera de que los trabajos físicos que realice le ayuden a volver a la actividad de la mejor forma posible.

Pero después de 13 días de haber estampado su firma en el contrato que lo compromete con el equipo tapatío, Chicharito sigue en trabajos por separado del plantel, algo que se cuestionó el entrenador y comunicador José Luis Sánchez Solá, quien en el programa de ESPN, Futbol Picante, preguntó al corresponsal de la televisora en Guadalajara, Jesús Bernal cada cuánto coincidía Hernández con sus compañeros.

“Javier Hernández tiene sus horarios específicos y en algunos momentos coinciden, a veces no. Por ejemplo hoy, Javier Hernández llegó a trabajar a Verde Valle por ahí de las 8:00 de la mañana, se retira alrededor del medio día y hoy Chivas entrena en la tarde porque a Fernando Gago le gusta entrenar y concentrar, entonces no coincidieron. Depende más de lo que haga el primer equipo pues él tiene su horario fijo para trabajar”, contó Bernal.

Así fue el reproche de ‘Chelís’

De inmediato, el famoso ‘Chelís’ reprochó al delantero de 35 años por no haberse involucrado aún con el resto del plantel en este lapso, toda vez que el propio Javier se asume como un líder, pero todavía no lo ha demostrado al no inmiscuirse más en temas del vestidor.

“El trabajo que tendría que hacer ‘El Chicharito’ en estos tiempos de recuperación —porque futbolísticamente le tarda mucho más que marzo—, no lo está haciendo ni lo va a hacer, el del liderazgo”, tundió Sánchez Solá, a lo que el resto de la mesa de análisis coincidió.

“¡Empieza a hacer algo!”, exclamó ‘Chelís’ como si estuviera presente Hernández. “Que compaginen tus horarios con os de los jugadores, que los vayas a dirigir, que los veas entrar, que te bañes con ellos; que puedas dar una opinión”.

“¿Eso es por desinterés?”, preguntó en el programa el periodista Ricardo Puig. “Es porque no quiere ser el líder. No le interesa ser el líder”, continuó el exentrenador del Puebla. “Ya involúcrate. Pero ya te tardaste”.

¿Y si fue petición de Fernando Gago?

Rafael Puente, exguardameta y entrenador, ahora en su faceta de comentarista de televisión, apoyó el comentario de su compañero. “Coincido, que sea motivo de motivación la figura de El Chícharo”, dijo.

El también exfutbolista y exdirectivo del Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda advirtió que podría tratarse no de una decisión de Hernández, sino de Fernando Gago, entrenador del club rojiblanco, para no distraer por el momento a su plantilla con la figura de Chicharito. “¿Si no quiere ni Gago ni Chicharito?”, preguntó. “Pues no y ya. No hay huevos estrellados en la carta”, continuó Chelís.

“Señor Gago, yo quiero que mis horarios coincidan con el equipo, si tengo que ir a una máquina con Juan Camaney a otra calle, que le traigan acá, porque quiero estar acá”, puntualizó Sánchez Solá.