La triste revelación de Ramoncito Morales: Todavía no sé por qué me fui de Chivas

Ramón Morales es uno de los últimos ídolos de las Chivas de Guadalajara, su legado está escrito con letras de oro pero no únicamente por sus logros con la camiseta rojiblanca, también por la cercana relación que forjó con los aficionados y la simpatía que les manifiesta en todo momento, aún en el retiro.

Ramonito Morales puede decir que es uno de los auténticos capitanes y líderes dentro y fuera de la cancha que tanta falta le ha hecho al Rebaño Sagrado en la época reciente, ya que cumplió su sueño de jugar en el equipo de sus amores y siempre con un profesionalismo como muy pocos futbolistas.

Por tal motivo, en el 2010 salió de las Chivas de manera abrupta y sin mayores explicaciones, pues versiones extraoficiales indican que sostuvo una tensa relación con el dueño, en aquel entonces, Jorge Vergara, aunque nunca han salido a la luz las verdaderas razones, hasta ahora que el propio Morales Higuera hizo una triste confesión.

“Salgo de Chivas… no supe por qué y todavía no lo sé. La explicación fue que tenía una oferta de Chivas USA. Lo cual nunca fue verdad, por eso te digo que no lo sé. Era el más grande del equipo, había muchos jóvenes, yo quiero pensar que no fueron claros conmigo, eso es algo que también creo que le falta al directivo, ser claro”.

Ramoncito tuvo un interinato con las Chivas en el 2015. Foto: Imago7

“‘Ramón, eres el más grande del equipo, ganas tanto dinero, quiero bajar la nómina, ya no te necesito, búscale’. Quizá no me va a gustar, quizá me va a doler, me va a molestar, pero me dijo la verdad, entonces eso es algo que también falta, no es fácil decirle que no a alguien, decirle adiós”, fue parte de lo que reveló al podcast La Capitana que conduce la esposa de Andrés Guardado.

Ramón Morales volvió a Chivas como técnico interino

Fue en el 2015 cuando Ramón Morales tuvo un interinato corto con el Rebaño, donde no le fue como se esperaba, sin embargo su pasado con los equipos de fuerzas básicas hablan de su capacidad como estratega al haber sido campeón en dos ocasiones con la Sub-17 en 2013 y 2014, así como con la Sub-20. Fue auxiliar de su hermano Carlos Morales en Morelia y también se ha dedicado a grabar su propio podcast.