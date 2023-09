La falta de un centro delantero goleador ha sido uno de los principales problemas que ha azotado a Chivas en los últimos años, por lo que la directiva comandada por Amaury Vergara ha realizado esfuerzos titánicos buscando soluciones al contratar a varios atacantes en los últimos años; sin embargo, ninguno ha sido la solución que se espera en el conjunto rojiblanco.

Una de las opciones más sonadas y polémicas de los últimos años fue la posibilidad de que el delantero del América, Henry Martín, llegara al Rebaño en una negociación envuelta en la controversia; sin embargo, se reveló la razón por la que el presidente del Guadalajara decidió no fichar al atacante yucateco.

El comunicador José María Garrido reveló que hace unos años, cuando la Bomba estuvo cerca de fichar con el conjunto rojiblanco, fue el mismo Amaury el que decidió frenar esa contratación como refuerzo debido al alto costo que implicaba el ficharlo.

“No olvidemos que estuvieron muy cerca, muy cerca de Henry Martín en la época de Ricardo Peláez. En su momento él dijo que fue por dinero, pero Henry dijo que no era cierto, lo desmintió (…) La realidad es que Henry Martín, y así me lo contaron, no llegó porque Amaury Vergara cuando vio lo que iba a costarle al Guadalajara dijo: ‘no, sale muy caro y no es garantía’”, relató el comunicador.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El duelo más esperado de la fase regular del futbol mexicano en el que chocarán los dos clubes más importantes del país está pactado a disputarse el próximo sábado 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.