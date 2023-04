Las Chivas de Guadalajara preparan de la mejor manera el cierre de la campaña regular en el Torneo Clausura 2023 y por ello el entrenador Veljko Paunović no estaba muy convencido de que le llamaran a varios de sus futbolistas a la Selección Mexicana para el partido amistoso del miércoles 19 de abril ante Estados Unidos, pero se quedó con las ganas de que su voz fuera escuchada y tendrá que iniciar la semana sin cuatro titulares.

Este fin de semana el Rebaño Sagrado jugará frente a León en otro duelo crucial para tratar de acercase a la meta de los 30 puntos que le darían la seguridad de terminar entre los mejores cuatro de la campaña y por ende clasificarse directo a la Liguilla. La intención del técnico serbio era recuperarse el fin de semana para iniciar el siguiente lunes con los trabajos antes de recibir a La Máquina.

Por ello el viernes pasado, previo al choque con Necaxa reconoció que no le parecía buena idea desprenderse de sus jugadores cuando viene la parte más importante del calendario, sin embargo, todo quedó en buenas intenciones porque al final el estratega del Tricolor, Diego Cocca llamó a Fernando Beltrán, Alexis Vega, Gilberto Sepúlveda y Roberto Alvarado.

La verdadera razón por la que en el Tri hicieron caso omiso a Paunovic

Una de las razones más importantes para que en la Comisión de Selecciones Nacionales dejaran de lado la petición del estratega de Guadalajara es que su partido contra los cementeros es el sábado por la noche y México juega el miércoles, es decir, el jueves ya podrán contar con sus futbolistas para cerrar preparación de cara a la visita de los cementeros al Estadio Akron.

En los casos específicos de Tigres y Rayados, no recibieron convocados porque juegan jueves y viernes, respectivamente, por ello fueron de los equipos menos afectados para este partido del Tricolor: “Lo que pasa es que Amaury es miembro de la Comisión de Selecciones Nacionales. Imagínate que pide que no le llamen y que se lo concedan, los demás van a decir: ‘Espérate, ahí ya hay mano negra’. Entonces mejor no solicitó nada y tiene que ceder a todos los que le llamaron. Al igual que Rayados y Tigres, hay 6 equipos más que juegan entre jueves y viernes”, fue parte de lo que publicó Miguel Arizpe en el portal Mediotiempo.