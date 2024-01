Chivas se encuentra de pretemporada ante la atenta mirada de Fernando Gago, quien llegó a ser el nuevo timonel Rojiblanco para el Clausura 2024. Por otro lado, uno de los puntos a resolver en el Guadalajara es el futuro inmediato de Alexis Vega, por lo que repasamos las drásticas decisiones que podría tomar la directiva con él.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho del futuro del extremo Rojiblanco debido a que buscan que salga si o si en este mercado de pases. Como se sabe, la gota que rebasó el vaso fue su indisciplina en el hotel de concentración previo con Toluca donde llevaron adelante una fiesta.

Ante esto, el Fantasma Suárez dio a conocer que Fernando Gago quiere usar al jugador, mientras que Amaury Vergara busca sacarlo del club. “Gago quisiera ocuparlo y que por lo menos juegue seis meses, pero Amaury ya no lo quiere en el equipo, quiere que se vaya y tener algo de dinero y recuperar la inversión que se hizo en Alexis Vega”, expresó el periodista.

Lo que es cierto es que a Chivas se le acaba el tiempo y tiene que llevar adelante una decisión que valga la pena tanto para sus finanzas como para la parte deportiva. Es por esto que repasamos las drásticas decisiones que tiene en mente la directiva del Guadalajara con el futbolista.

La 4 opciones de Chivas con Alexis Vega

Las opciones de Chivas con Alexis Vegas.

Como decíamos, el Rebaño Sagrado tiene como enemigo al tiempo, por lo que debe tomar una decisión. Una de las principales metas que busca cumplir es venderlo en este mercado de pases y sacar algo de dinero que invirtió en él. Los más de tres millones de dólares seducían a la directiva.

Otra opción, pero aún más complicada, es rescindir su contrato y que quede libre antes de que termine su vínculo. Sin embargo, para esto tiene que haber un acuerdo entre ambas partes y ya el Guadalajara retrocedió sobre sus pasos cuando se dio a conocer la indisciplina del futbolista.

A su vez, la otra posibilidad es cumplir el deseo de Fernando Gago y que use Alexis Vega en los próximo seis meses. Sin embargo, Amaury Vergara le advirtió al jugador que si no se iba en esta ventana no iba a jugar, por lo que no sería nada extraño que lo congele por lo que resta de temporada.