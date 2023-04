El Club Guadalajara ha entrado en el tramo final del torneo regular en el Clausura 2023 con serias dudas rumbo a la Liguilla, pues a pesar de que están en zona de clasificación directa han tenido varios momentos obscuros en el certamen, no tanto en los resultados sino en el funcionamiento que ha dejado más preguntas que certezas, sobretodo a la ofensiva, lo cual ha empezado a despertar dudas sobre el futuro del plantel rojiblanco.

El Rebaño Sagrado está cerca de igualar la cifra de puntos que hizo en el 2017 cuando fue campeón por última vez en la Liga MX de la mano de Matías Almeyda, en aquella ocasión sumaron 27 unidades y hoy solamente están dos detrás de esta cantidad, pero más allá de la importante cuota que ha logrado el estratega Veljko Paunović, el rendimiento que han mostrado en el último mes tiene preocupado a más de un seguidor.

El sábado anterior en el compromiso frente a Necaxa, el estratega serbio envió a la cancha un planteamiento sin un centro delantero, lo que despertó los cuestionamientos sobre esta modificación, sin embargo al final del juego le resultó porque se llevaron la victoria 1-0 rompiendo una racha de tres juegos sin ganar, no obstante, las formas son preocupantes en un momento crucial rumbo a la parte más importante del torneo.

“Lo que más puso los pelos de punta a los seguidores del Rebaño es que luego de anotar primer y único gol del partido, Veljko Paunovic decidió defender con uñas y dientes la mínima ventaja y renunció a ir al ataque relevando a Víctor Guzmán por el defensa Jesús Orozco y, aunque la salida de Alexis Vega se cubrió con Daniel Ríos, quien juega como centrodelantero, obvio no los dejó satisfechos, ya que el ex jugador del Nashville SC de la MLS sigue sin convencerlos. No los deja contentos, y sobre todo porque desde su punto de vista dicha angustia era innecesaria si se hubiera tenido una ventaja más amplia y no llegar a los últimos minutos con el rosario en la mano”, fue parte de lo que publicó Sancadilla en su columna de Grupo Reforma.

Chivas vs. León: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Jornada 15?

El enfrentamiento entre el conjunto del Bajío y Guadalajara se realizará próximo sábado 15 de abril del 2023 en la cancha del Estadio Nou Camp, duelo que se disputará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de Fox Sports y Claro Sports para todo México y algunos lugares de Estados Unidos. Recuerda que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.