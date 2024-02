El técnico de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago tiene mucho por hacer en los siguientes días, tras la lesión que sufrió Gilberto Sepúlveda en el rostro y que motivó a que fuera intervenido quirúrgicamente del malar izquierdo, por lo que la alineación tendrá modificaciones para visitar al Atlético de San Luis.

El timonel del Rebaño Sagrado empezaba a conformar su 11 estelar en las primeras cuatro jornadas del Torneo Clausura 2024 y ya tendrá que realizar un cambio forzoso ante el amargo momento que se vivió en la cancha del Akron el martes pasado cuando Mateo Chávez golpeó accidentalmente al Tiba con la cabeza.

Fue el miércoles 31 de enero cuando Chivas dio a conocer el parte médico, sin aclarar el tiempo de inactividad que estará fuera de las canchas el zaguero central, quien se había convertido en una pieza clave para Gago, además de que fungía como el subcapitán en algunos duelos cuando Víctor Guzmán no estaba en la cancha.

“Gilberto tuvo una fractura del complejo malar izquierdo, por lo que se realizó una intervención quirúrgica para la reducción de la fractura; dicho procedimiento se completó satisfactoriamente. El tiempo de vuelta a la competencia estará sujeto a evolución”, fue parte de lo que reveló el club rojiblanco, pero se especula que será de mes y medio a dos meses fuera de las canchas para Sepúlveda.

Las opciones de Gago para suplir a Tiba Sepúlveda

El estratega echará mano de su mejor hombre para suplir la ausencia de un defensor que vivía buen momento a nivel individual. La opción más viable es Antonio Briseño, quien ingresó de cambio cuando se lesionó el Tiba, no obstante parece que el Pollo no se ha ganado toda la confianza del argentino y José Castillo también puede jugar como central, por lo que no luce descabellado que lo pruebe en esa posición.

Tiba podría estar fuera de las canchas hasta dos meses. (Foto: Alfredo Lopez/JAM MEDIA)

Otra posibilidad es que el juvenil Raúl Martínez tenga opciones de jugar junto a Gilberto Orozco, tal y como sucedió en algunos duelos la campaña pasada con Paunovic. Solo que en aquella oportunidad Chiquete fue quien se lesionó y estuvo fuera de actividad por varias semanas, por lo que no sería nuevo para el juvenil ser tomado en cuenta como titular.

Chivas va por su segunda victoria en San Luis

Luego de haber derrotado a Toluca en el Gigante de Zapopan en lo que fue el primer triunfo del Rebaño en la campaña, ahora buscarán reafirmar el buen rendimiento que mostraron en la visita al Atlético de San Luis el próximo domingo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión se podrá ver por ESPN.