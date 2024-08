Nadie puede negar que se trata de una nueva decepción. Otra más en el plano internacional. Más allá de si a Fernando Gago le guste o no hablar de la palabra fracaso, lo cierto es que las Chivas de Guadalajara se quedaron otra vez eliminadas en la fase de grupos de la Leagues Cup, un torneo que al parecer, no le sienta nada bien al Rebaño Sagrado.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV]

Sin embargo, una reciente encuesta realizada por Rebaño Pasión demuestra que gran parte de los aficionados todavía respaldan el trabajo de Fernando Gago. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese apoyo? ¿Qué méritos tiene el entrenador argentino para continuar en el cargo?

En el semestre pasado, Chivas pasó por varios altibajos pero finalmente logró meterse entre los cuatro mejores, un lugar al que debería aspirar como minimo en cada certamen que dispute. Sin embargo, las dos eliminaciones frente al América, por Liga MX y Concachapions, golpearon duro en el ánimo de la afición.

¿Por qué Gago debe continuar en Chivas?

Ha hecho un buen trabajo. Pese a algunas derrotas puntuales, en términos de resultados Fernando Gago logró continuar por la línea que mostró el serbio Veljko Paunovic. Guste o no, Chivas está ahí, con cierta regularidad y habiendo alcanzado dos semifinales en los últimos tres torneos de la Liga MX. Falta dar un paso hacia adelante, pero interrumpir el ciclo y apostar por un nuevo entrenador sería volver a empezar de cero.

No tiene demasiado. Lo sabe Gago, lo sabe la afición, lo sabe principalmente la directiva. La falta de inversión está a la vista y es muy seria si se la compara con los millones que sueltan los principales competidores del Rebaño. En ese sentido, el entrenador se aferra a lo que tiene e intenta potenciar una plantilla sin demasiada jerarquía. ¿Y los refuerzos, Amaury?

Idea de juego. Por otro lado, puede decirse que la propuesta de Gago resulta algo más ambiciosa y atractiva que la de Paunovic. Quizás la afición todavía confía en el argentino porque con lo que tiene, ha tratado de dar forma a un equipo valiente, agresivo y dominante desde la posesión. E incluso en el último tiempo mejoró mucho en defensa, siendo muy frecuentes las vallas invictas del Tala Rangel.

El resultado no es lo único. Ganar es la gran obsesión de todas las aficiones, incluída la rojiblanca. Sin embargo, el análisis no puede reducirse únicamente al resultado. Chivas fue superior a sus dos rivales en la Leagues Cup y se despidió, entre otras cosas, por falta de puntería. Eso no es responsabilidad de Gago. El equipo creó las ocasiones y los futbolistas no pudieron aprovecharlas. ¿Que hay cosas por mejorar? De seguro. Pero algunas decisiones siempre conviene tomarlas con mayor frialdad y análisis.