El Rebaño sufrió una nueva decepción al no poder superar la fase de grupos de la competición internacional. ¿Quienes son los responsables?

Aunque había expectativas por ver lo que podían hacer las Chivas de Guadalajara en la Leagues Cup 2024, la afición rojiblanca sufrió finalmente una nueva decepción. El Rebaño Sagrado se despidió en la fase de grupos, luego de igualar sus dos compromisos y caer en ambas definiciones por penales.

Se trata de un duro golpe para los ánimos de una afición que certamen tras certamen no deja de mostrar su pasión y su apoyo al equipo, pese a que los éxitos siguen sin llegar. Esta vez, aunque luchó hasta el final, Chivas careció de puntería desde los doce pasos y se despidió de manera anticipada, por lo que ahora tendrá un largo receso hasta volver a tener actividad.

En conferencia de prensa, el entrenador Fernando Gago defendió lo hecho por sus dirigidos, argumentando que tuvieron el control durante gran parte del partido y hasta dispusieron de situaciones claras para convertir. La afición, por su parte, parece respaldar al estratega y ver a otros protagonistas como los culpables de la eliminación.

Afición de Chivas carga contra el plantel

La afición parece tomar nota de que ya son varios los entrenadores que pasaron por Chivas sin poder obtener los resultados esperados. En una encuesta realizada por Rebaño Pasión, los fanáticos rojiblancos consideraron que los futbolistas son los primeros responsables de esta dolorosa eliminación. Un 75% de los votos eligió a los jugadores como los máximos culpables.

Por detrás de la plantilla quedó la directiva encabezada por Amaury Vergara, con un 13,5% de los votos, pues de seguro hay muchos que consideran que debieron llegar más refuerzos para potenciar al primer equipo. En último lugar, con sólo un 11% quedó la responsabilidad de Fernando Gago, quien al parecer todavía cuenta con un buen respaldo por parte de los fanáticos.

¿Fernando Gago continuará en Chivas?

A pesar de la reciente decepción en la Leagues Cup, el puesto de Fernando Gago como entrenador de Chivas no correría peligro alguno, ya que la directiva no se plantea un despido inmediato y confía en que se pueda hacer un buen papel en el Apertura 2024 de la Liga MX. Sin embargo, la presión crecerá sobre el argentino en caso de que los resultados tampoco lleguen en el certamen doméstico.

¿Qué dijo Gago tras la eliminación en Leagues Cup?

En conferencia de prensa posterior al encuentro, Fernando Gago se enojó al escuchar hablar sobre fracaso: “No comparto la palabra fracaso. En el deporte no hay la palabra fracaso. Todos tenemos anhelo de ganar, todos tenemos anhelo de crecer en la vida. Pasa muchísimo de volver a intentarlo, de volver a seguir. Te lo dice una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces. Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el futbol por haber perdido, al contrario, es enseñanza que deja”, reflexionó el estratega rojiblanco.