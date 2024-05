Parecía que las Chivas de Guadalajara podían ser una de las grandes decepciones del Clausura 2024. El Rebaño pasó por algunas semanas difíciles, en la que los resultados y el funcionamiento no llegaban. Sin embargo, tras la eliminación en Concachampions el equipo reaccionó y cerró la fase regular con cinco victorias consecutivas.

Fernando Gago tiene mucho mérito en la buena campaña que terminó realizando el equipo, ya que logró realizar algunos ajustes importantes que ayudaron a la hora de competir. El entrenador argentino alcanzó los 31 puntos en su primera campaña, pero ahora deberá revalidar ese buen trabajo en la Liguilla.

A continuación repasamos cuáles fueron las tres claves para el gran cierre de fase regular que tuvo el Rebaño Sagrado, coronándose con una victoria en el Clásico Tapatío para acceder de manera directa a la Fiesta Grande.

Solidez defensiva desde el regreso del Tiba Sepúlveda

Tiba Sepúlveda aportó mucha seguridad defensiva (Imago7)

El Clásico Nacional por Liga marcó un antes y un después en la manera de competir rojiblanca. El regreso a la titularidad de Gilberto Sepúlveda le dio otra firmeza defensiva, pero también todo el equipo redobló esfuerzos en pos de mejorar en esa faceta. Con Isaac Brizuela y Pavel Pérez sobre las bandas también se ayudó a fortalecer el bloque. Los números son contundentes, pues fueron seis partidos en los que se lograron cinco vallas invictas; un dato que ilusiona de cara a Liguilla.

La salida de Víctor Guzmán

El Pocho perdió la titularidad por su bajo nivel (Imago7)

Aunque resultó ser el goleador del equipo, Víctor Guzmán no mostró un buen rendimiento durante gran parte del certamen. En varios momentos se vio al Pocho falto de ritmo para colaborar sin balón e impreciso con este en los pies. Su salida se imponía y a Gago no le tembló el pulso para sacarlo del once titular y colocar Roberto Alvarado como interior. El Piojo le aporta mucha dinámica al mediocampo, incluso para presionar o ganar divididas, mientras que con el balón en los pies también ayuda al equipo a progresar y generar juego asociado.

El gran nivel del Piojo Alvarado

Si el Piojo brilla, Chivas lo disfruta (Imago7)

Aunque es uno de los más constantes desde hace mucho tiempo, el Piojo Alvarado terminó por convertirse en el líder futbolístico del equipo durante las últimas semanas. Desde el mediocampo tuvo mucho más protagonismo y mejoró la circulación de balón. Pero además, el hábil zurdo creció en confianza y mejoró sus cifras, con los golazos ante Querétaro y Atlas como prueba de ello.