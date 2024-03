El Guadalajara se encuentra en plena preparación para enfrentar a América por el Clausura 2024 de la Liga MX. En medio de esto, Fernando Gago tomó una dura decisión contra Chivas y su idea de que haya cámaras en el vestuario Rojiblanco. ¿Le gustará Amaury Vergara?

Con la evolución de los medios de comunicación y la tecnología, el Rebaño Sagrado se fue adaptando para brindar un mejor producto a sus seguidores. Es por esto que lanzó Chivas TV para hacerle llegar contenido exclusivo que solamente se da a conocer por el propio club.

Uno de ellos era la llegada y salida para la entrada de calor como para el inicio del partido Estadio Akron. Esto era tradicional con todos los técnicos, pero esto con Fernando Gago dejaría de hacerse con el objetivo de que nada los quite de concentración.

“El señor Gago ha prohibido la entrada de las cámaras de Chivas TV al vestidor. Le dice ‘Oiga, pero aquí tenemos desde que inició la plataforma, el gran plus que le damos a nuestros suscriptores es que puedan ver la arenga antes de salir de la cancha”, señaló David Medrano.

Gago decidió que no habrá más cámaras en los vesutarios de Chivas TV.

Y agregó: “Yo no sé con quién la haya hecho, conmigo no va, aquí no entran cámaras”. A su vez, afirmaron que dejaran de hacer el famoso pasillo que le hacía los aficionados para que todos los jugadores lleguen concentrados a hacer lo suyo en el Estadio Akron.

Los convocados de Chivas para enfrentar a América

Porteros: Raúl Rangel y Óscar Whalley.

Raúl Rangel y Óscar Whalley. Defensas: Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Mateo Chávez, Raúl Martínez, Jesús Sánchez y José Castillo.

Antonio Briseño, Gilberto Sepúlveda, Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda, Mateo Chávez, Raúl Martínez, Jesús Sánchez y José Castillo. Mediocampistas: Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Rubén González, Jesús Brígido y Eduardo Torres.

Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Rubén González, Jesús Brígido y Eduardo Torres. Atacantes: Roberto Alvarado, Ricardo Marín, José Juan Macías, Cade Cowell, Isaac Brizuela y Javier Hernández.

¿Cuándo y a qué hora se vuelven a enfrentar Chivas y América?

Chivas y América se vuelven a ver las caras este sábado por la jornada 12 en el Estadio Akron. El juego comenzará a las 21:05 del Centro de México y será transmitido por TUDN en México y por Telemundo en Estados Unidos.