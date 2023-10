Liga MX: Pocho Guzmán dejó advertencia a los de Nuevo León previo a Chivas vs. Tigres

Chivas se prepara para enfrentar a Tigres por la jornada 14 del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, previo al juego en el Estadio Jalisco, el Pocho Guzmán habló al respecto al encuentro y dejó un recado para el conjunto Auriazul.

Sin duda este juego tiene un sabor especial por lo que se jugó en la final de la Liguilla, la cual perdió el Rebaño Sagrado en el Estadio Akron. Aquella noche, el Guadalajara llegó a estar arriba en el marcador con dos goles de diferencia gracias al golazo de Roberto Alvarado y el cabezazo del capitán Rojiblanco.

Debido a esto, todo el mundo en Guadalajara ve este juego como una oportunidad de vengar aquella definición perdida de haces unos meses. Así lo hizo ver Víctor Guzmán quien en diálogos con TUDN aceptó que les ganaron bien y que aún duele esa derrota en su casa.

“Hay revanchas buenas, hay revanchas que te duele y esta es una de ellas. Nos ganaron bien, eso también hay que reconocer, son cosas que se te presentan en la vida y tienes que aceptarlas y tomarlas”, comentó el capitán del Guadalajara.

Pocho Guzmán advirtió a Tigres. (Foto: Imago 7)

Y agregó: “Tanto Tigres como los rivales que vienen pueden ser rivales directos. Tigres sabemos que siempre están luchando en finales, parece que no arrancan bien y de repente volteas a ver la tabla y Tigres está en primero, segundo o tercer lugar. Siempre son rivales directos y también se vienen partidos complicados. Es un parámetro de nosotros para ver de qué estamos hechos en estos cuatro partidos”.

Robert Dante Siboldi dejó un recado a Chivas

Previo al juego entre Chivas y Tigres, Robert Dante Siboldi habló en conferencia de prensa y dejó un recado a Guadalajara al marcar que no es una revancha. “No puedo hablar de Guadalajara, nos enfocamos en nuestra realidad, llevamos un torneo con regularidad, no tuvimos altibajos, ni picos altos o bajos, llevamos un buen torneo, aspiramos a cerrarlo de buena manera. Enfrentar al Guadalajara es importante, jugamos contra los populares de México y en algún momento nos íbamos a encontrar. No es revancha, revancha sería volver a encontrarnos en una Final”, señaló el timonel uruguayo.

