Chivas Vs. Tigres: ¿Cómo ver EN VIVO el partido de la Fecha 14 del Apertura 2023?

Chivas está por encarar una de las pruebas más difíciles y complicadas de todo el Apertura 2023 cuando reciba en la cancha del Estadio Jalisco a los Tigres, equipo con el que disputaron la más reciente Final del futbol mexicano.

El Guadalajara parece que ha logrado dejar atrás la crisis de resultados que los golpeó a mitad del campeonato, por lo que ahora el objetivo es pegarle a un favorito al título para poder mantenerse entre los mejores clubes de la Liga Mx y consolidarse como candidato al título.

Esta semana fue atípica, por enésima ocasión en el redil, ya que el conjunto de la Perla de Occidente no sabía en cuál estadio disputaría el compromiso contra los felinos, ya que el Estadio Akron fue utilizado para el concierto de The Weeknd, por lo que el césped no se encontraba en las mejores concidiones.

Es por eso que se determinó que el chiverío recurriera a su segunda casa, el Estadio Jalisco, plaza en la que el Guadalajara sigue siendo socio mayoritario, por lo que puede utilizarlo cuando así lo decida, por lo que esta reedición de la Final del Clausura 2023 se movió al coloso de la Calzada Independencia.

La buena noticia para el Rebaño es que los felinos no contarán con Rafa Carioca por enfermedad ni con André-Pierre Gignac, por suspensión por acumulación de tarjetas, por lo que los regiomontanos llegarán diezmados a la Perla de Occidente.

Chivas Vs. Tigres: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Liga Mx?

Después de algunos cambios de sede, la Liga Mx y los equipos decidieron no modificar el horario y el partido se disputará este sábado 28 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

Chivas Vs. Tigres: ¿Cómo ver EN VIVO?

El compromiso entre rojiblancos y universitarios contará con muchas alternativas para que los aficionados puedan disfrutar de este compromiso, por lo televisión abierta será transmitido por Canal 5 y Azteca 7, mientras que por televisión de paga será por TUDN y Afizzionados. Por streaming será por Chivas Tv.