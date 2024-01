En Chivas todo el mundo está muy entusiasmado debido a que se ultiman detalles para la presentación de Javier Hernández en el Estadio Akron. Por otro lado, el flamante refuerzo del Guadalajara no jugó su primer encuentro y podría darle la primera mala noticia a la afición. ¿Llega al Clásico Nacional frente a América?

El regreso de Chicharito es sin dudas importante debido a que el Rebaño Sagrado necesita un nombre con experiencia en el área para meter goles. Para eso llega al equipo Rojiblanco un refuerzo como tras dos años sin un centro delantero de calidad como la del goleador mexicano.

Por otro lado, Javier Hernández aún no vio acción en el equipo de Fernando Gago y se espera que lo haga por la jornada ocho o nueve, jornadas que habrían cambiado. Según el reporte de David Medrano, el atacante no podría estar hasta la última semana de marzo post fecha FIFA.

“No todo han sido buenas noticias para Javier el Chicharito Hernández, ahora que Guadalajara ya ha tenido contacto con la gente que está llevando la rehabilitación, la fecha tantita para que Javier pudiera estar de regreso jugando es la última semana de marzo, desees de la fecha FIFA de marzo, es decir, la Fecha 13 contra Monterrey”, comentó el periodista.

Chicharito podría no jugar contra América. (Foto: Imago)

Sin embargo, la afición podría llegar a decepcionarse aún más ya que Chicharito no podría formar parte del equipo que reciba a América por la jornada doce. “Chivas pretende poder adelantar los tiempos de que pueda ser en la Fecha 12 que es cuando reciben al América que es el 16 de marzo, en primera instancia se antoja difícil, pero la gente de Guadalajara meterle todo porque Javier le está metiendo todo de su parte”, señaló en Medrano.

Ricardo Marín feliz por el regreso de Chicharito Hernández

Uno de los grandes perjudicados ante el regreso de Javier Hernández es Ricardo Marín, quien no pudo ocultar su alegría por la vuelta de Chicharito. “En un principio, cuando empezaba a salir el rumor, obviamente uno se va haciendo a la idea. Obviamente no era nada oficial, o sea, era solo el rumor, pero igual ya me iba haciendo un poco la idea y aun cuando fue pasando el tiempo se acercaron a hablar conmigo”, comentó.

Y agregó: “Fue Fernando Hierro, pues fue el que me comenta, y pues en ningún momento tuve ningún problema en cederlo. Al contrario, yo en cuanto tomé ese número sabía la responsabilidad que era y quien lo había llevado a hacer ese de ese mítico 14. Entonces, entregárselo al Chícharo para mí es un honor”.