Enrique Bermúdez es uno de los narradores más famosos en México y recientemente se quedó sin trabajo porque cerraron las oficinas de TUDN en Estados Unidos, por lo cual se le ha vinculado de alguna manera con las Chivas de Guadalajara y Amazon Prime, ya que ha sonado para ser uno de los integrantes en los partidos desde el Estadio Akron.

En el Rebaño Sagrado la historia cambió de manera radical en el Torneo Apertura 2024 con la llegada de la plataforma de streaming para transmitir los partidos como local del equipo rojiblanco, con lo cual los comentaristas de Chivas TV se han encargado de relatar los compromisos en el Gigante de Zapopan y en algún momento se desató el rumor de que Bermúdez de la Serna podría incorporarse al staff.

El nuevo trabajo de Enrique Bermúdez en su regreso a Guadalajara

“Nos cuentan que, por ahora, nuestro querido narrador no ha cerrado ningún acuerdo ni con televisión ni con radio. Peroooo, ¡atención!, porque continuará su carrera en YouTube, donde creará su propio contenido. Este proyecto será producido por la misma empresa que lleva los podcasts de algunos reconocidos personajes del boxeo y el futbol”.

“Así que prepárense, porque pronto podrán disfrutar de ‘Sambombazo’, el nuevo programa del histórico narrador mexicano. Y hablando de narración, nuestros amigos de Amazon deberían tomar nota. ¿Se imaginan la joya que sería tener a Bermúdez narrando los partidos de las Chivas? ¡Una verdadera delicia!”, fue parte de lo que publicó la columna El Francotirador del diario Récord.

El Perro es de los narradores más famosos de México y EU. FOTO: IMAGO

Con esto queda claro que el Perro Bermúdez no llegará a las Chivas como parte de sus narradores, además de que hay otro aspecto que se debe considerar y es que el experimentando cronista es un famosos seguidor del Atlas, lo cual tampoco caería muy bien entre la afición.

Uno de los puntos que tampoco le juegan a favor es que para una gran parte de los chivahermanos fue una buena noticia alejarse de Televisa, pues se consideraban tendenciosas las narraciones al ser la casa del América, el acérrimo rival y donde estuvo Bermúdez de la Serna por más de tres décadas.