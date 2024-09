Para muchos, Amaury Vergara es el principal culpable de lo que sucede en el Club Guadalajara por la falta de campeonatos desde hace casi siete años, pero el entrenador Ricardo Ferretti salió en defensa del joven empresario argumentando que no se le puede cargar la mano a él cuando tiene gente que trabaja para ofrecer los resultados esperados.

El ahora analista de ESPN, Ricardo Ferretti explicó que desde su punto de vista Amaury Vergara se ha rodeado de personas que son las ideales para aportar su conocimiento en busca de colocar al Rebaño Sagrado en la cima del futbol mexicano, esto como consecuencia de unas declaraciones que dio hace unos días el empresario, asegurando que ve al equipo rojiblanco mejor antes y con posibilidades de luchar por el título.

“¿Qué es lo que quieren que el presidente declare? Qué tiene el peor equipo, que tiene malos jugadores, que tiene un entrenador nefasto. O sea espérame ¿qué tanta culpa tiene el señor? Él es el que pone el dinero y después confía en la gente en que pueda hacer su trabajo, sus declaraciones… si ponen a otros 10 presidente van a decir lo mismo”.

“Y él ahorita da una declaración que yo veo a lo mejor quiénes deben responder son otros. Si el presidente se mete, porque el presidente se mete (las críticas)… si no se mete porque no se mete ¿Y quién es carajo el que paga? ¿Y es culpa de él? Él les da la oportunidad a otros de que hagan su trabajo. Amaury no tiene ninguna responsabilidad en Chivas, tal vez su responsabilidad está en la contratación de la gente. Si tiene un director deportivo, si tiene un DT y él hace caso a ellos y pone la lana ¿A ver qué responsabilidad tiene? Crucifica a los otros, no a Amaury”, fue algo de lo que comentó Tuca en Futbol Picante de ESPN.

Amaury Vergara ve a Chivas para campeón. Foto: Imago7/ Cristian Hernández

Tuca fue campeón con Chivas en el Verano de 1997

Por el momento Ricardo Ferretti se encuentra como comentarista de ESPN, luego de un paso sin tanto éxito tanto en Cruz Azul como en Bravos de Juárez, luego de su serie de títulos con los Tigres de la UANL, sin embargo el Tuca ya fue estratega de Guadalajara en la década de los 90 de 1996 a 1999.

Su historial con los rojiblancos fue más que aceptable, ya que consiguió Liguilla en prácticamente todos los torneos en los que estuvo y obtuvo el campeonato en 1997 en aquella Final sobre los Toros Neza, mientras en 1998 volvió a pelear por el título pero lo perdió ante Necaxa, razones por las que nunca se le puede descartar como una posibilidad de algún día regresar a la Perla Tapatía.