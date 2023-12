La historia reciente de Chivas tuvo grandes éxitos gracias a la gestión de Matías Almeyda, quien se convirtió en el último ídolo del Guadalajara por ser el artífice de cinco títulos oficiales, por lo que el nuevo estratega rojiblanco, Fernando Gago habló sobre el legado del Pelado.

El Pintita está viviendo sus primeros momentos como estratega del Rebaño Sagrado, en donde tiene grandes ilusiones y altas expectativas de conseguir trascender con la escuadra rojiblanca, tal y como lo hizo su compatriota hace más de seis años.

“Lo que logró Matías acá fue muy bueno, es un técnico que he mirado en muchas situaciones de su juego, lo he conocido personalmente. He hablado cuando yo era jugador, es un técnico que tiene una característica y es una persona muy respetada en la institución.

“Ojalá que mi camino pueda ser parecido al de él, no lo sé, trabajaremos, pero lo que logró Matías acá es impresionante”, declaró Gago en entrevista con Claro Sports.

Almeyda es un estratega histórico, ya que desde que llegó cambió la mentalidad de la escuadra rojiblanca llevándolo a disputar siete Finales en menos de dos años y medio, de las cuales Chivas se coronó en cinco de ellas, incluyendo un torneo de Liga MX y una Concachampions.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Clausura 2024?

Después de que la Liga MX hiciera oficial el calendario de competencia, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo torneo el día sábado 13 de enero en la cancha del Estadio Akron, día en el que reciban a Santos Laguna.