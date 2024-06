Omar Govea se unió el lunes a la pretemporada de las Chivas de Guadalajara en la paradisíaca ciudad de Cancún. El estelar mediocampista se convirtió en el primer refuerzo de los tapatíos para el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El internacional con Selección México hasta 2023 platicó sobre su llegada al vestidor rojiblanco y así reaccionó a su primer día en el redil.

La institución tapatía le dio una cálida bienvenida en sus redes sociales a la primera contratación de este mercado de pases. Primero con el anuncio oficial, que refirió: “¡Hola, Omar Govea! ¡Ya eres parte del Rebaño Sagrado! Sabemos de tu capacidad y ganas de luchar por el más querido de México“. Luego, con un video en que le dieron: “¡Bienvenido a tu nueva casa!“. Govea reaccionó con un mensaje contundente: “Ahora me toca a mí“. Además, emplazó a la afición: “Chivahermanos , nos vemos pronto“.

El mediocampista se presentó el lunes a su primer día de pretemporada con el Guadalajara en Cancún. Por ello, Chivas TV desclasificó una entrevista exclusiva con las primeras palabras de Govea tras cumplir la sesión de ese día, bajo el mando de Fernando Gago. Muy animado reveló que “la verdad es que el viaje ni se siente, cuando tienes tantas ganas de llegar a un lugar. Tenía muchas ganas de vivir ya mi primer día“.

Omar Govea reconoció que “tengo muchas ganas de vivir mi día a día con la gente también y emocionado, la verdad es que me sentí muy bien. Un poquito de físico y bueno, ahí aspectos tácticos, que le vienen bien al equipo. El equipo se ha comportado muy bien y buenas sensaciones también con el grupo“. Agregó de sus nuevos compañeros que “si bien recién empecé a convivir con ellos. Me bastó eso para saber que es un grupo muy sano, es un grupo que quiere conseguir cosas importantes. Me recibieron muy bien, ya conocía ahí a algunos. El cuerpo técnico muy bien también y para ser mis primeras horas, me siento muy bien, muy contento“.

Los números de Omar Govea en el Clausura 2024

El mediocampo potosino, de 28 años de edad, viene de cumplir un Torneo Clausura 2024 en el que perdió un poco de protagonismo en Monterrey. El polivalente volante tuvo participación en 15 de las 17 fechas de la ronda regular con los Rayados. De ellas, ocho veces apareció en la alineación inicial y otras siete entró de cambio; así totalizó apenas 731 minutos en cancha. No aportó goles, aunque repartió una asistencia, pero recibió cuatro tarjetas amarillas. En la Liguilla fue borrado por el cuerpo técnico regio al jugar sólo 20 minutos en la victoria 2-1 sobre Tigres UANL en el Volcán, por los Cuartos de Final de Ida.

Govea disputó apenas tres de los ocho partidos que tuvo Rayados en la Concachampions 2024. Disputó la serie de primera ronda frente a Comunicaciones de Guatemala y reapareció para los Cuartos de Final de Vuelta contra Inter de Miami. Así, agregó 120 minutos de participación al pasado semestre con los regiomontanos.