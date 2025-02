Chivas volvió a dar vergüenza en la Liga MX luego de haber empatado contra Querétaro por el Clausura 2025. Horas después de lo sucedido en el Estadio Akron sale a la luz un video en el que se puede ver la frustración de Chicharito Hernández luego de su pésimo encuentro contra los Gallos Blanco. ¿Se acerca el retiro?

No hay jugador, ni cuerpo técnico ni directiva que se salve de ser identificado como culpable de la nueva crisis que vive el Rebaño Sagrado en estos momentos. Al igual que con Fernando Gago, el equipo rojiblanco no solo no genera peligro en el área rival, sino que además deja varios flancos abiertos en defensa.

Chicharito Hernández llegó en enero del 2024 para dar soluciones en la última jugada, pero de en más de 360 días tan solo un gol, contra Puebla en el Estadio Akron. A su vez, ante Querétaro, el equipo más débil de la Liga MX, quedó expuesto debido a que no se vio la misma explosión para dirigir una contra junto a dos jugadores veloces como Hugo Camberos y Yael Padilla.

Chicharito Hernández se mostró frustrado en Chivas vs. Querétaro.

Por otro lado, lo que no mostró la transmisión de Amazon Prime fue la molestia que tenía el centrodelantero cuando era reemplazado por la Hormiga González. En un video compartido por Jesús Bernal en su canal de YouTube se lo ve enojado, pero no se queja con el cuerpo técnico ni con sus compañeros. Se puede leer, en sus gestos corporales, la frustración de no haber cumplido con las expectativas.

Encuesta ¿Chicharito Hernández debe jugar en los próximos partidos de Chivas? ¿Chicharito Hernández debe jugar en los próximos partidos de Chivas? Sí No YA VOTARON 38 PERSONAS

¿Qué sigue para Chivas en el inicio del 2025?

Luego del empate contra Querétaro Chivas volverá a tener acción el próximo jueves en su debut contra Cibao por la Concachampions 2025 a las 21:00 del Centro de México. Por otro lado, en la Liga MX volverá a jugar el próximo domingo a las 20:00.