La fase regular no terminó de la mejor manera para las Chivas de Guadalajara. Por la jornada 17, en su visita a los Pumas de la UNAM, el Rebaño perdió por 1-0, debido a un gol del uruguayo Gabriel Fernández. Los locales abrieron rápido el marcador y luego centraron sus esfuerzos en defender la ventaja obtenida, ante un equipo rojiblanco que careció de ideas e inventiva y acabó cediéndole el cuarto lugar al conjunto universitario, el cual será su rival en la Liguilla.

El entrenador serbio, Veljko Paunovic, recibió algunas críticas por sus decisiones previas al encuentro ante Pumas. No sólo por llamar de nuevo a Alexis Vega, quien terminó por fallar el penal, sino por otros aspectos en el armado del once inicial. La derrota frente a los Universitarios puede costarle cara al Rebaño, ya que ahora definirá en condición de visitante en el cruce correspondiente a los Cuartos de Final.

Cuidar a Piojo Alvarado y Tiba Sepúlveda, una decisión arriesgada de Pauno

Por empezar, la decisión de Veljko Paunovic de resguardar a Roberto Alvarado y Gilberto Sepúlveda no resultó convincente. O al menos, no salió nada bien. Chivas tenía mucho en juego en su visita ante Pumas, pues podía perder el cuarto lugar que le garantizaba definir como local en Cuartos de Final. Valía la pena correr el riesgo; quizás no pasaba nada y ni los amonestaban, pero al final esa postura no ayudó al equipo.

En este Apertura 2023, Chivas ha dependido en ataque de la creatividad del Piojo Alvarado, gran figura del equipo. Sin él, faltó ingenio, rebeldía, gambeta y juego asociado. Pumas se defendió con tranquilidad, casi sin sufrir. Y en el área propia, Raúl Martínez tuvo un fallo quizás propio de los pocos minutos que tiene como profesional, al dejar vivo un balón que podía resultar peligroso como lo fue. Tiba Sepúlveda no es garantía, pero sí que tiene bastante más experiencia.

La titularidad del Pocho Guzmán tampoco salió bien

Por otro lado, una de las novedades en la alineación de Chivas fue el regreso a la titularidad de Víctor Guzmán. El Pocho había sido suplente ante Cruz Azul, donde tuvo un interesante ingresante que coincidió con el paso del Piojo Alvarado a jugar como falso nueve. Sin embargo, el mediocampista rojiblanco no parece estar en plenitud física, o al menos se lo observa sin la misma capacidad que el semestre pasado para repetir esfuerzos.

El Pocho no luce futbolística y físicamente como en el semestre pasado. Chivas lo necesita. (Imago7)

Guzmán acompañó a Fernando Beltrán y Ruben González en el centro del campo, en desmedro de Érick Gutiérrez, flamante fichaje rojiblanco para este certamen. El Guti parece ir tomando ritmo luego de su lesión, y hay esperanzas de que pueda mostrar en la Liguilla la jerarquía que lo hizo jugar durante tanto tiempo en el futbol europeo. Por eso este era un buen parido para que siguiera ganando confianza. Quedará por ver, de cara a la Liguilla, cómo arma Paunovic su once inicial.