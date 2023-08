Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, atraviesa un proceso de recuperación del ritmo futbolístico tras superar una lesión. El rojiblanco viene de mostrar un muy bajo rendimiento en la Leagues Cup 2023. Un reporte ofreció los motivos de su opaco desempeño.

El Rebaño Sagrado se despidió en la fase de grupos de la Leagues Cup 2023 tras perder en Cincinnati y Kansas City. Los tapatíos ahora deberán aguardar a la reanudación del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El nivel del Gru Vega ha ido de más a mucho menos en muy poco tiempo. Esto se ha visto reflejado en el opaco desempeño del Guadalajara. Pero, ¿cuál es el motivo de esta caída en el rendimiento que atraviesa? Rebaño Pasión te trae todos los detalles.

Todo vino después de Qatar 2022 para Alexis Vega

Alexis Vega, después de su primera Copa Mundial en Qatar 2022, resintió los excesos de ese año. En enero de 2023, sufrió una lesión en la rodilla derecha, que lo mandó a la enfermería durante 10 fechas. Reapareció en el Clásico Nacional ante América y llegó hasta la Final del Clausura 2023.

El delantero de Chivas, en la concentración de Selección México para el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro 2023, sufrió una recaída de la lesión, no jugó en Las Vegas y quedó fuera de la cita regional. Luego de una extensa rehabilitación para evitar otra cirugía, volvió en el amistoso frente al Athletic Club de Bilbao. Pero fue en los partidos de la Leagues Cup, en que dejó en claro que no se encuentra en ritmo y poco pudo hacer para marcar diferencia y evitar la eliminación del Guadalajara.

Reporte revela los motivos del bajón de Alexis Vega

El periodista David Medrano, para el programa Súper Gol de Radiorama Jalisco, reportó que no ve bien a Alexis Vega, a quien notó desconfiado tras su lesión. El comentarista de TV Azteca señaló que “yo creo que el muchacho no ha quedado bien de la rodilla y lo vimos en la Liguilla. De entrada no pudo jugar ni 60 minutos, lo vimos en la Liguilla y lo vimos ahora, no puede ni disparar a portería. Cuando antes recortaba y sacaba el fierrazo a la portería“.

El también columnista de Récord advirtió a Radiorama Jalisco que “a mí me parece que no tiene potencia, no tiene confianza. No gambetea a nadie, de aquel Alexis que se llevaba a los rivales, ¿a quién se lleva ahora? A nadie. Es evidente que ese muchacho no está bien, habrá que fortalecerlo, porque me parece que así no“.